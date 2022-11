Quốc phòng, an ninh Công an thành phố Kon Tum quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(kontumtv.vn) – Trong 10 tháng qua, Công an thành phố Kon Tum đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, khởi tố 40 vụ, 65 đối tượng, thu giữ hơn 182 g ma tuý các loại, xử phạt vi phạm hành chính 37 đối tượng với tổng số tiền 60,5 triệu đồng. Đáng ngại hơn, phần lớn các đối tượng còn rất trẻ và một số là người DTTS.

Nhận thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm sử dụng ma túy khiến việc phát hiện của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, Công an thành phố Kon Tum đã tập trung chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này. Thiếu tá Nguyễn Xuân Ánh – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an thành phố Kon Tum cho hay: “Chúng không trực tiếp thực hiện vận chuyển mà thuê người đi gửi và nhận hàng, sử dụng các phương tiện giao thông. Trước khi chúng gửi hàng thì chúng sẽ gói và ngụy trang trong các gói hàng sau đó gửi trên các phương tiện giao thông như xe khách, xe buýt, kể cả phương tiện là taxi, khi thấy không an toàn thì các đối tượng này sẽ không nhận hàng và không trực tiếp ra mặt.”

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum, cùng với tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma tuý, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý đã tập trung điều tra địa bàn, đánh giá, phân tích thủ đoạn phạm tội của các đối tượng; rà soát các đối tượng trong diện quản lý về ma tuý; tổ chức trinh sát, mật phục nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý trên địa bàn.

Điều đáng nói, tội phạm này đang có chiều hướng trẻ hoá và các đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Điển hình, vào khoảng đầu tháng 9/2022, Công an thành phố Kon Tum đã khởi tố 06 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý ”, trong đó có tới 05 đối tượng là người DTTS trú tại xã Chư Hreng, độ tuổi từ 18 đến 25, nguyên nhân dẫn đến phạm tội là từ lối sống buông thả, ăn chơi, học đòi. Đối tượng A Phơ ở xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum hối hận nói: “Chơi với bạn, bạn chơi thì chơi thôi. Hành vi của tôi đã sai, vi phạm pháp luật, giờ đây tôi rất hối hận.”

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Kon Tum đã liên tiếp phát hiện và khởi tố 40 vụ, 65 đối tượng liên quan đến ma tuý, thu giữ hơn 182 g ma tuý các loại, xử phạt hành chính 37 đối tượng.

Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, việc phát huy vai trò của lực lượng công an xã, phường trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến từng hộ dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự và vận động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm đã góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố Kon Tum./.

CTV Văn Lai