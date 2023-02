Quốc phòng, an ninh Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải và UBND thành phố Kon Tum tiến hành khảo sát thực tế khu vực Sân vận động tỉnh để tiến hành triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Để chủ động đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ kỷ niệm, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế khu vực xung quanh và trong Sân vận động tỉnh Kon Tum; xác định cụ thể các tuyến đường, cấu trúc hoạt động của Sân vận động, những địa điểm có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ, mất an toàn khi tập trung đông người, ảnh hưởng đến các đại biểu. Qua đó, bố trí lực lượng phòng ngừa, ngăn chặn.

Qua khảo sát, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Kon Tum đã hiệp đồng và thống nhất với Sở Giao thông-Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố về phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trong và xung quanh Sân vận động tại thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm./.

CTV Tấn Bình