Quốc phòng, an ninh Đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(kontumtv.vn) – Ngay từ tháng 12/2021, Công an tỉnh Kon Tum đã phát lệnh và giao nhiệm vụ cho các lực lượng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để người dân có thể an tâm vui xuân, đón tết.

Song song với công tác tuyên truyền để người dân chấp hành tốt quy định an toàn giao thông trong đợt cao điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh cùng với các lực lượng liên quan như Phòng CSCĐ, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp ra quân tuần tra tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt là ban đêm; nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm nhằm kéo giãn, giảm thiểu 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương trong dịp Tết Nguyên Đán. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch, phương án, biện pháp triển khai đồng bộ; nắm bắt các đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông và các phương tiện sử dụng để chủ động quản lý.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15/1/2021 đến cuối tháng 1/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ vi phạm về pháo. Trong đó có 5 vụ vận chuyển pháo trái phép; 1 vụ sử dụng pháo trái phép. Tổng số pháo bị thu giữ gồm 45 viên pháo, 06 hộp pháo banh và hơn 215kg pháo các loại. Thiếu tá Huỳnh Thanh Luân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị cũng đã chỉ đạo Chỉ huy đội xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác tuần tra độc lập và trong đó thì vào ban đêm thì sẽ phối hợp thường xuyên với Phòng CSGT thực hiện các công tác tuần tra, xử lý các đối tượng. Bên cạnh đó thì Phòng Cảnh sát quản lý hành chính có đội hướng dẫn đăng ký vũ khí vật liệu nổ thì cũng thực hiện trong đợt cao điểm này, đó là quản lý về pháo, cố gắng không để tình trạng pháo nổ diễn ra, đặc biệt là trong đêm giao thừa.”

Phòng Cảnh sát Hình sự là đơn vị được Công an tỉnh giao nhiệm vụ chủ công trong việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thượng tá Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022. Đến nay, sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 13 vụ phạm pháp hình sự; 16 vụ vi phạm pháp luật về ma túy với 29 đối tượng liên quan; bắt phạm tội quả tang 36 đối tượng; bắt 08 đối tượng truy nã. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Thượng tá Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh cho biết thêm: “ Đơn vị phân công lực lượng điều tra giám sát, thường xuyên bám sát địa bàn, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý tội phạm, nhanh chóng truy bắt các đối tượng phạm tội. Nhất là hạn chế không thể để xảy ra tình trạng các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tất cả là nhằm đảm bảo cho tình hình an ninh trật tự được ổn định, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm vui xuân, đón Tết.”

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp khó lường về vi phạm pháp luật. Do đó, việc chủ động trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ sẽ góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và yên tâm cho nhân dân đón năm mới./.

Hơ Jan – Thanh Thái