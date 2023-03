Quốc phòng, an ninh Dân quân chung sức xây dựng nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Những năm qua, lực lượng dân quân xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum luôn tích cực đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương và Nhân dân triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Ban CHQS xã Đoàn Kết đã kết hợp công tác huấn luyện gắn với công tác dân vận, huy động cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân cùng với các tổ chức đoàn thể tại địa phương tu bổ, đắp đất, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm các tuyến đường; hỗ trợ và phối hợp cùng Nhân dân đổ bê tông đường giao thông nông thôn. Ông Phạm Văn Bảy ở thôn 5, xã Đoàn Kết, T.P Kon Tum chia sẻ: “Lực lượng dân quân rất tích cực trong công tác tuần tra cho cho bà con. Bà con rất an tâm về công tác an ninh trật tự.”

Chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS xã đã chú trọng công tác vận động quần chúng tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, đồng thời cùng với bà con thực hiện các phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đoàn Kết cho biết: “Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban, Ban CHQS xã quán triệt, triển khai lực lượng dân quân, thường xuyên phối kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của xã bà con nhân dân ở các thôn nạo vét kênh mương, nạo vét mặt bằng và đổ những tuyến đường bê tông để làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới. An ninh trên địa bàn thường xuyên phối kết với công an tuần tra canh gác vào ban đêm để làm cho tình hình an ninh trật tự rất là ổn định.”

Để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy xã Đoàn Kết chỉ đạo LLDQ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể; tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời xây dựng lực lượng vững mạnh đủ số lượng, chất lượng; huấn luyện, giáo dục chính trị cho LLDQ ý thức được vai trò trách nhiệm của mình tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ông Phan Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoàn cho biết trong thời gian qua, xã Đoàn Kết duy trì, giữ vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong đó có sự tham gia tích cực của LLDQTV. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, LLDQ xã Đoàn Kết đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn. Đến nay, xã Đoàn Kết đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc./.

CTV Ngọc Lưu