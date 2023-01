Quốc phòng, an ninh Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo

(kontumtv.vn) – Là huyện biên giới có cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nên tình hình vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn huyện Ngọc Hồi luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trước thực trạng này, Công an huyện Ngọc Hồi đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán Quỹ Mão năm 2023, Công an xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi đã chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo. Đại úy Võ Huy Chương, Phó trưởng Công an xã Đăk Xú cho hay, lực lượng công an xã tập trung công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn phạm tội về pháo để kịp thời giáo dục phòng ngừa và có biện pháp quản lý, ngăn chặn xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Đăk Xú đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với tuyên truyền, vận động sâu rộng đến 11 thôn, làng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm, công an xã Đăk Xú đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền pháp luật gắn với Nghị định 137 của Chính phủ được hơn 10 đợt tại các thôn, làng, trường học với gần 800 lượt người tham gia. Đồng thời, ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép với 11 thôn, làng và hơn 30 hộ dân. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Chị Lê Thị Hoa, một hộ kinh doanh tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi cho biết: “Gia đình chúng tôi buôn bán cũng lâu rồi, hàng năm có cán bộ xã, công an tới tuyên truyền, gia đình tôi cũng cam kết là không có bán pháo. Nói chung là cũng rất đồng thuận với chủ trương là không có bán pháo, tàng trữ pháo nổ.”

Thượng tá Vũ Văn Thái, Phó Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo, Công an huyện đã chủ trì phối hợp với các lực lượng, đơn vị chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời tập trung công tác nắm tình hình để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo hạn chế thấp nhất số vụ vi phạm về pháo nổ. Qua đó, đến nay, các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền Nghị định 137 của Chính phủ được hơn 50 đợt với trên 5.000 lượt người dân tham gia; tuyên truyền, vận động được trên 1.500 hộ dân ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Thượng tá Vũ Văn Thái cho biết thêm: “Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn để phòng ngừa hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ. Ngoài ra, công an huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng, hải quan cửa khẩu tiến hành tuần tra khu vực đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, không để các đối tượng đưa pháo nổ từ khu vực biên giới vào nội địa.”

Cơ quan chức năng đánh giá, tình trạng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn huyện thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán có chiều hướng gia tăng. Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ để nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về pháo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, tố giác các hành vi, vi phạm về pháo. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo./.

CTV Thu Trang