Quốc phòng, an ninh Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bắt 1 đối tượng truy nã

(kontumtv.vn) – Lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/02, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y BĐBP tỉnh Kon Tum tiếp nhận 01 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Attapư, Lào trao trả, vì “Cư trú bất hợp pháp”.

Người này có tên Vi May Ỏn, sinh ngày 19/05/1989, có hộ khẩu thường trú tại bản Khe Năn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thông báo và phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi điều tra, xác minh thì phát hiện Vi May Ỏn hiện đang bị Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An truy nã về tội danh “Đánh bạc” theo Quyết định truy nã số 02 ngày 18/03/2020. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Công an huyện Ngọc Hồi đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

CTV Văn Lý