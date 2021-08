Quốc phòng, an ninh Hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho Công an tỉnh Rattanakiri

(kontumtv.vn) – Tại khu vực cột mốc 16.3, thuộc đoạn biên giới Việt Nam-Campuchia do đồn Biên phòng Hồ Le quản lý, bảo vệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức trao tặng lương thực, vật tư y tế cho Công an tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao trên 3,5 tấn gạo, 20 thùng mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn và khẩu trang y tế, quần áo phòng dịch, dung dịch sát khuẩn Cloramin B cho Công an tỉnh Rattanakiri với tổng trị giá trên 55 triệu đồng. Qua đây hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum với Công an tỉnh Rattanakiri trong quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống dịch Covid-19. Đại diện Công an tỉnh Rattanakiri trao thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và thống nhất tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

CTV Văn Lý