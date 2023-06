Quốc phòng, an ninh Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo; đã phát hiện và xử lý 06 vụ, 15 đối tượng vi phạm; vận động giao nộp, thu hồi 78 vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ gồm súng, lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn, công cụ hỗ trợ, vũ khí.

Các đại biểu của 3 lực lượng đã có tham luận tập trung làm rõ về tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo qua biên giới; phương thức, thủ đoạn của tội phạm; phương pháp, nội dung phối hợp phòng ngừa, đấu tranh…Đồng thời nhấn mạnh việc triển khai kế hoạch phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Do vậy, các cơ quan, đơn vị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từng nội dung công tác; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị chức năng để triển khai thực hiện xuyên suốt, hiệu quả các nhiệm vụ; 3 lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan cần thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệp đồng tác chiến, trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội./.

CTV Hồng Khanh