Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý

(kontumtv.vn) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với A Du về tội mua bán trái phép chất ma tuý và bị can A Chrết về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào ngày 13/9/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, phát hiện 02 đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy đang điều khiển xe máy di chuyển từ thôn Đăk Mế về thị trấn Plei Kần. Khi các đối tượng đến nhà nghỉ Ven Đô, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó bắt quả tang 03 đối tượng gồm Thao Hưng và A Chrết cùng trú tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; A Du, trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi đang thỏa thuận giao dịch ma túy với nhau. Tang vật thu giữ gồm 01 túi ni lông màu đen có chứa 02 hộp hình chữ nhật bên trong có chất bột dạng nén màu trắng nghi là ma tuý dạng heroin.

Sau khi cơ quan chức năng trưng cầu giám định, kết luận là ma tuý, loại heroin, có tổng khối lượng gần 700gam.

CTV Hồng Khanh