Quốc phòng, an ninh Lấy ý kiến góp ý 05 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì trình Quốc hội

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 15/5, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền và lấy ý kiến xây dựng 05 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV. Dự hội nghị có ông Phạm Đình Thanh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

05 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những Dự án Luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hội nghị được nghe tham luận của các sở, ban ngành làm rõ thêm việc xây dựng các dự án luật, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 5 dự án luật trong đời sống xã hội và trong công tác đảm bảo ANTT. Qua đó bổ sung thêm các cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các dự án luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục tuyên truyền về các dự án luật đến Nhân dân./.

CTV Hồng Khanh