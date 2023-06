Quốc phòng, an ninh Ma túy một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm

(kontumtv.vn) – Ma tuý là một vấn đề nhức nhối của xã hội, ma tuý không chỉ huỷ hoại sức khoẻ con người mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh bần cùng; ma tuý không chỉ là nguyên nhân của các mối bất hoà trong gia đình mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đối với người nghiện ma túy, khi hết tiền sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Thực tế, cho thấy đa số người nghiện ma túy đều trở thành tội phạm.

Vì một phút thiếu suy nghĩ, bị bạn bè rủ rê và muốn thử cảm giác lạ, Nguyễn Trường Quang đã vướng vào nghiện ngập và trượt dài trên con đường phạm tội. Để có tiền sử dụng ma tuý, đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các hộ dân khi đi ngủ quên đóng cửa, tiến hành đột nhập trộm cắp tài sản. Quang đã vào nhà 10 hộ dân trên địa bàn thành phố Kon Tum lấy laptop, điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác trước khi bị lực lượng Công an bắt giữ. Thiếu tá Đào Nguyễn Thanh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Kon Tum cho biết: “Theo thống kê, tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội do đối tượng nghiện ma tuý gây ra chiếm tỷ lệ tương đối cao. Qua đấu tranh với các vụ trộm cắp mang yếu tố mà đối tượng gây án liên tục, thường xuyên thì hầu như tập trung vào đối tượng nghiện ma tuý. Hằng ngày đối tượng phải sử dụng 2 lần ma tuý với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.”

Đối tượng nghiện ma tuý A Lý vừa bị đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Kon Tum bắt giữ sau khi đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đối tượng A Lý từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Đối tượng A Lý khai nhận: “Tôi có nghiện ma tuý, thời gian đi trại về thì cũng không có việc làm, gặp lại mấy anh em nghiện ngập thì rủ rê tôi vô lại con đường ma tuý đó. Tôi nghiện lại nhưng không có tiền tiêu xài để sử dụng ma tuý nên tôi có ý định đi trộm kiếm mấy đồ để bán để có tiền tiêu xài, sử dụng ma tuý.”

Đa số đối tượng nghiện ma tuý đều có trình độ học vấn thấp, không nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp. Đặc biệt nhiều người đã đưa đi cai nghiện hay chấp hành xong án phạt tù, được giáo dục, cảm hoá tốt, tuy nhiên sau khi họ tái hoà nhập cộng đồng nếu không có sự quan tâm theo dõi sát sao của gia đình và xã hội thì rất dễ tái phạm tội. Theo Thiếu tá Đào Nguyễn Thanh Sơn để đấu tranh với các đối tượng nghiện ma tuý này đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng, gia đình phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt được tình trạng nghiện của con em mình để đưa đi các trung tâm cai nghiện; lượng Cảnh sát khu vực, tổ dân phố thường xuyên theo dõi, nắm chắc di biến động của đối tượng để phục vụ đấu tranh, phòng ngừa với tình trạng trộm cắp.

Trong thời gian qua, nhằm phòng ngừa có hiệu quả công tác phòng chống ma tuý, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cùng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống ma tuý. Qua đó giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, “nói không với ma túy”. Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

CTV Hồng Khanh