(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” năm 2022.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, có 12 trường hợp giao nộp các loại vũ khí, bên cạnh đó duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… Xã hiện có 31 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” với gần 650 thành viên tham gia; duy trì các mô hình “Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Trường học không tệ nạn xã hội”, mô hình “Camera an ninh” lắp đặt tại các khu dân cư nơi phức tạp về an ninh trật tự…

Tại ngày hội, đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Đăk Tơ Lung vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Ngoài ra còn tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí; giao lưu bóng chuyền nam – nữ, tổ chức đốt lửa trại, giao lưu ẩm thực, cồng chiêng và tổ chức giải bóng đá 05 người.

Y Nhàn- Hữu Huy

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy