(kontumtv.vn) – Sáng ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo tỉnh chọn tổ chức Ngày hội điểm của tỉnh.

Đến nay, huyện đã thành lập và củng cố 68 Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 68 thôn, tổ dân phố với 420 thành viên; 69 Đội dân phòng với hơn 700 thành viên. Bên cạnh đó, nhiều mô hình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được quan tâm xây dựng phát huy hiệu quả như mô hình “Tổ hòa giải”; “Tiếng kẻng làng tôi”; mô hình “Hội viên phụ nữ với phòng, chống tệ nạn xã hội”, mô hình “Tổ, nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”…

Các phong trào, mô hình đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở khu dân cư, không để xảy ra đột biến bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, từng bước kiềm chế làm giảm tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Dịp này, có 1 tập thể, 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Đồng thời, tặng quà cho 16 cá nhân là người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư và 10 người có công tiêu biểu./

Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi