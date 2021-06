Quốc phòng, an ninh Những chiến sỹ trẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(kontumtv.vn) – Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên – Bộ Công an đã bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 2021.

Sau 3 tháng huấn luyện, hơn 340 chiến sỹ được bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; trang bị các kiến thức về nghiệp vụ, điều lệnh, bắn súng bộ binh; kỹ năng chiến thuật quân sự, chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Theo kế hoạch, 100 chiến sỹ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Công an tỉnh Kon Tum và hơn 240 chiến sỹ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Năm 2021, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tổ chức huấn luyện hơn 1.500 chiến sỹ là công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Đây sẽ là lực lượng quan trọng giúp Công an các tỉnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

CTV Hồng Khanh