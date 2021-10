Quốc phòng, an ninh Những đảng viên ở vùng biên

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới, phần đông là đồng bào DTTS sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm qua, ngoài sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, những đảng viên ở vùng biên đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới quốc gia dài hơn 290 km tiếp giáp với Lào và Campuchia; có 13 xã biên giới, thuộc 4 huyện là Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai. Dân số sinh sống ở khu vực biên giới hơn 16.200 hộ; trong đó, ĐBDTTS chiếm hơn 77%. Những năm qua, từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, kết cấu hạ tầng khu vực biên giới đã được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Nhân dân; đời sống người dân có nhiều thay đổi tích cực. Hiện nay, đã có 04/13 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt được những kết quả đó thì ngoài sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương còn có sự nỗ lực của gần 2.000 đảng viên hiện đang sinh hoạt ở 156 chi bộ, trực thuộc 13 Đảng bộ xã. Các đảng viên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để người dân thay đổi nhận thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo như chị Y Hát ở hôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei chia sẻ, trước đây bà con trong thôn canh tác giống lúa cũ, năng suất thấp, nhờ có sự tuyên truyền của cán bộ, đảng viên nên bây giờ bà con đã làm giống lúa mới có năng suất, hiệu quả cao hơn.

Được phân công phụ trách 04 hộ gia đình, trong đó có 01 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo, đảng viên A Cu ở thôn Đăk Ga, xã biên giới Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei thường xuyên đến thăm các hộ gia đình và trực tiếp hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây cà phê, cây lúa nước để tăng năng suất. Nhờ vậy, cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có sự đổi thay rõ nét. Ông A Nơm cho hay: “Đảng viên như A Cu hướng dẫn cho bà con làm như lúa, mì mà cái nào mình chưa làm được, chưa phát triển chăn nuôi được là đồng chí A Cu cũng sâu sát cho bà con để làm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.” Ông A Nang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết thêm: “Đối với hộ gia đình không hiểu về phát triển về kinh tế, đảng viên luôn luôn chú trọng nội dung này, đi từng hộ, gõ từng nhà, vào từng cửa xem xét hộ đó, hướng dẫn hộ đó phát triển kinh tế. Các hộ được đảng viên phục trách cơ bản là phát triển tốt đối với kinh tế, xã hội và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước.”

Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 16 Đồn Biên phòng đứng chân trên 13 xã biên giới đã triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, mô hình “Phân công sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là người DTTS kết nghĩa giúp đỡ các hộ gia đình người DTTS nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới” đã phát huy hiệu quả tích cực. Sau hơn 3 năm triển khai, 16 Đồn Biên phòng đã phân công 46 lượt đảng viên là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người DTTS kết nghĩa với 32 hộ gia đình người DTTS nghèo trên địa bàn biên giới và đã giúp cho hơn 20 hộ thoát nghèo. Xuống tận nhà, ra tận vườn, cầm tay chỉ việc, đó là phương châm mà Đại úy Xiêng Văn Bức, nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đăk Long áp dụng khi được đơn vị phân công kết nghĩa với gia đình anh A Biên, hộ nghèo ở thôn Đăk Ôn, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Đại úy Xiêng Văn Bức chia sẻ: “Kết nghĩa với hộ gia đình em A Biên này thì bản thân tôi xem vợ chồng em nó và các cháu như là em út trong nhà. Qua 2 năm từ khi kết nghĩa thì cà phê em đã thu, năm qua trừ chi phí phân bón các thứ thì gia đình cũng dư được 50 triệu trong năm vừa rồi. Bản thân tôi năm vừa rồi cũng tham mưu với gia đình trồng 20 cây sầu riêng, 20 cây mít, 10 cây bơ trồng xen trong rẫy.”

Cùng với đó, các đảng viên ở khu vực biên giới đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, có 56 tập thể, 143 hộ gia đình, 119 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên cột mốc; 125 tổ, với hơn 700 cá nhân tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Theo ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei, công tác này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng hiện nay kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội các xã biên giới vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm hơn 11%; trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân không đồng đều, vẫn còn xảy ra vi phạm pháp luật. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và từng đảng viên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, nhất là làm cho đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo đúng tinh thần của động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động. Thượng tá Nguyễn Văn Ngự, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Long cho biết: “Để nâng cao hiệu quả mà cán bộ là người DTTS kết nghĩa với các hộ nghèo giúp hộ phát triển kinh tế bền vững để thoát nghèo được hiệu quả thì chúng tôi đã động viên, giáo dục và hướng dẫn cho anh em thường xuyên bám địa bàn, bám dân, gần dân và ân cần, tận tình chỉ bảo, vừa tuyên truyền, vừa cầm tay chỉ việc và vừa tạo được tình cảm, uy tín để dân nghe, làm theo.”

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, tin rằng, đời sống của Nhân dân ở 13 xã biên giới tỉnh Kon Tum tiếp tục có sự đổi thay và Nhân dân tiếp tục chung tay, góp sức cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng./.

Ngọc Chí