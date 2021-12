Quốc phòng, an ninh Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(kontumtv.vn) – Huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tết dương lịch, tết Nguyên Đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022.

Đợt ra quân với mục tiêu tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Công an huyện Ngọc Hồi sẽ tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tết dương lịch, tết Nguyên Đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được thực hiện từ 16/12/2021 đến 14/2/2022./

CTV Thu Trang