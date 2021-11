Quốc phòng, an ninh Sơ kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật trong Bộ đội Biên phòng

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 03 tháng thực hiện Chỉ thị 173, ngày 03/7/2021 của Thường vụ Đảng uỷ BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các văn bản về chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, đặc biệt là Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng uỷ và Kế hoạch số 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP; tổ chức 03 đoàn công tác do các ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy dự và chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tại 16 đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các phòng, văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn đã có nhiều chuyển biến. Qua đó, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở khu vực biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

CTV Văn Lý