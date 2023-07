Quốc phòng, an ninh Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(kontumtv.vn) – Ngày 13/7, tại Công an tỉnh Kon Tum, cụm thi đua số 6 – Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an 6 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và lãnh đạo một số đơn vị có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 6 – Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Cụm đã đi vào trọng tâm, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, các phong trào thi đua đặc biệt. Trong thời gian qua, trên địa bàn 6 tỉnh đã xảy ra hơn 1800 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 67 vụ, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 94,64%… Qua phong trào thi đua, Công an các tỉnh trong Cụm đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rất nhiều chỉ tiêu đến thời điểm sơ kết đảm bảo tiến độ, một số chỉ tiêu vượt mức cao (trên 500%).

Lãnh đạo Công an các tỉnh đã thảo luận, nêu các kiến nghị, đề xuất để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm đạt được kết quả tốt hơn. Công an các địa phương cần sớm triển khai thực hiện các chương trình, nội dung thi đua mà Cụm đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ phong trào thi đua và CBCS Công an các địa phương trong Cụm vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm./.

CTV Tấn Bình