Quốc phòng, an ninh Tăng cường quản lý, phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về quản lý sử dụng pháo

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn yên tâm đón xuân vui tết an toàn, tiết kiệm, thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các lực lượng xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Công an huyện chủ trì phối hợp với các lực lượng, đơn vị chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng pháo; vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo; tập trung công tác nắm tình hình, rà soát các các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn phạm tội về pháo để kịp thời giáo dục phòng ngừa và có biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống các vi phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đến nay, huyện đã tuyên truyền, vận động trên 1.200 hộ dân ký bản cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Cơ quan chức năng nhận định, tình trạng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn huyện thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán có chiều hướng gia tăng. Huyện Ngọc Hồi tiếp tục chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ để nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về pháo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, tố giác các hành vi, vi phạm về pháo. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo./.

CTV Thu Trang