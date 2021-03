Tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Lực lượng Bộ đội biên phòng luôn không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: TTXVN

Biên giới quốc gia là bộ phận thiêng liêng, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi biên cương là “phên dậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Do đó, ngay sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập các lực lượng: Công an biên phòng, Cảnh sát vũ trang (trực thuộc Bộ Công an), các đơn vị quân đội (trực thuộc Bộ Quốc phòng) làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đất liền, bờ biển, giới tuyến và các mục tiêu quan trọng ở nội địa.

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng”, sau này là lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về công tác Biên phòng, nội địa và giới tuyến; khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang chuyên trách, nòng cốt bảo vệ biên giới, giới tuyến và các mục tiêu nội địa.

Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100-TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”. Từ đây nước ta chính thức có một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác nội địa, biên phòng, tập trung thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Cũng từ đó, ngày 3/3 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của BĐBP.

Tại buổi lễ công bố thành lập (ngày 28/3/1959), lực lượng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự, Người đã huấn thị: “Đoàn kết cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tuỵ với dân”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt 62 năm qua, lực lượng BĐBP đã không ngừng nỗ lực, vượt khó vượt khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, BĐBP luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể kể đến những điển hình như: anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ đã nêu cao tấm gương dũng cảm trong xây dựng phòng tuyến nhân dân, bảo vệ biên giới; các đồn công an nhân dân vũ trang Cửa Tùng, Cù Bai (Quảng Trị), Quang Chiểu, Pù Nhi (Thanh Hóa), Pha Long (Lào Cai) trên mặt trận chống gián điệp bảo vệ biên giới, bờ biển giới tuyến; cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 600, Trung đoàn 254… và rất nhiều tấm gương khác về tinh thần anh hùng, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Sang thời bình, kế thừa và phát huy tinh thần một lòng, một dạ vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân của các thế hệ đi trước, BĐBP đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân dũng cảm “Vì nhân dân quên mình” trong đấu tranh chống tội phạm, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo…

Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với cả nước, tại các vùng biên cương của tổ quốc, cán bộ chiến sĩ BĐBP vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới thực hiện các quy định về phòng chống dịch, vừa tuần tra, canh trực để ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự vùng biên.

Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh