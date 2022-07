Quốc phòng, an ninh Tỉnh Kon Tum phối hợp tỉnh Attapư diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022

(kontumtv.vn) – Ngày 29/7, tại Bản Xay Sỉ, huyện Xay Sệt Thả, tỉnh Attapư, Lào, tỉnh Kon Tum phối hợp với tỉnh Attapư tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự về phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ. Cuộc diễn tập đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Chỉ đạo, theo dõi cuộc diễn tập có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư Lết Xay Nhạ Phon.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cuộc diễn tập này sẽ giúp ích rất nhiều cho hai tỉnh. Qua cuộc diễn tập, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Kon Tum cũng nâng cao khả năng chuẩn bị trong điều kiện gấp rút; thực hành cơ động đường dài và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai giúp tỉnh Attapư. Từ cuộc diễn tập này hai bên sẽ tăng cường sự hiểu biết, nâng cao khả năng phối hợp, hợp tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn của hai tỉnh. Khi có tình huống thiên tai, thảm họa tại tỉnh Attapư thì tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp, giúp đỡ tỉnh Attapư có hiệu quả, kịp thời và ngược lại nếu tỉnh Kon Tum gặp thiên tai, thảm họa thì tỉnh Attapư sẽ có hoạt động phối hợp, hỗ trợ tỉnh Kon Tum kịp thời, hiệu quả. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết: “ Vào năm 2018, đập thủy điện Xê Nận Nọi bị vỡ, Kon Tum đã điều lực lượng, phương tiện sang giúp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên chưa có cơ chế phối hợp và chưa diễn tập nên còn lúng túng. Vì lý do đó và thực hiện chương trình phối hợp diễn tập, hôm nay chúng ta cùng diễn tập. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên giữa 2 tỉnh và dấu mốc lịch sử, một ngày đáng ghi nhớ của 2 tỉnh”.

Cuộc diễn tập gồm 02 nội dung: Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo hai tỉnh về phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ; Thực hành cứu hộ, cứu hạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ. Hai bên đã tiến hành Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa giữa tỉnh Attapư và tỉnh Kon Tum. Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng, thiết lập cơ chế phối hợp, quyết định hiệu quả công tác phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa giữa hai tỉnh. Lực lượng thực binh hai tỉnh tiến hành các hoạt động thông tin cảnh báo, thông báo, báo động, tuyên truyền, vận động sơ tán nhân dân ở các bản, cụm bản ra khỏi các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa; cứu người, cứu tài sản; cung cấp lương thực, thực phẩm cho các vùng bị cô lập; tổ chức tìm kiếm người mất tích, người chết do bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp trong bùn, đất đá, trong các công trình bị đổ sập; khám chữa bệnh cho nhân dân, khử khuẩn môi trường, xây dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sự nỗ lực lớn của cả hai bên, cuộc diễn tập đã thành tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho hay: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu về diễn tập phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng chỉ thị, ý định diễn tập kế hoạch phòng thủ dân sự phối hợp với tỉnh Attapư, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập làm cho hai tỉnh nhất là nhận thức của người dân, lực lượng vũ trang, các cấp các ngành nhận thức rõ an ninh phi truyền thống, các thảm hoạ, thiên tai rảy ra, nhất là công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu cho hai tỉnh thực hiện công tác phối hợp nhịp nhàng thống nhất nâng cao tinh thần đoàn kết thắt chặt đoàn kết giữa hai lực lượng vũ trang nói riêng và hai tỉnh nói chung”.

Theo dõi cuộc diễn tập, ông Bun Lạ Bốp – Thèn Sỉ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Xay Sỉ, huyện Xay Sệt Thả, tỉnh Attapư, Lào phấn khởi nói: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi lần đầu tiên được chứng kiến, tham gia cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ, mà lực lượng nòng cốt là quân đội Việt Nam và quân đội nhân dân Lào. Cuộc diễn tập có sự tham gia đông đảo của bà con. Qua cuộc diễn tập lần này, người dân học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ, cũng như bảo vệ bản thân và gia đình mình trong tương lai khi có tình huống thiên tai xảy ra”.

Cuộc diễn tập giúp cho các cấp, các ngành giữa hai tỉnh biết được quy trình phối hợp, đảm bảo khi có tình huống thật xảy ra sẽ hợp tác ứng phó kịp thời, hiệu quả. Thông qua cuộc diễn tập tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt trên tinh thần hiểu biết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc bình thường cũng như lúc khó khăn, hoạn nạn giữa hai tỉnh nói riêng, 2 dân tộc nói chung. Đồng thời tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa lãnh đạo và các cơ quan hai tỉnh; lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum với nhân dân tỉnh Attapư./.

Ngọc Lưu – Thanh Hà – Đức Thắng