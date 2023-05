Quốc phòng, an ninh Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh vừa phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 9, ngày 01/8/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013 – 2023). Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Giai đoạn 2013 – 2023, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả những nội dung đề ra trong chương trình phối hợp số 09. Qua 10 năm triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động gần 2.250 mô hình quần chúng về bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tiêu biểu như mô hình “Tiếng kẻng làng tôi” ở huyện Ngọc Hồi, mô hình “Sổ an ninh”, “Tổ cộng đồng tự quản” ở huyện Đăk Hà… Các mô hình đã góp phần quan trọng trong đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.

Các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phong trào ở cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai phong trào…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Công an tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ năm 2013 đến nay; đề nghị thời gian tới, các bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường phối hợp với cán bộ mặt trận, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân ở khu vực biên giới, vùng có đồng bào tôn giáo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện các phong trào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hiệu quả hơn nữa Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trong tình hình mới./.

Thu Trang – Công Luận