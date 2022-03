Quốc phòng, an ninh Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng

(kontumtv.vn) – Ngày 25/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 năm 1999 của Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân đã có sự chuyển biến tương đối vững chắc, toàn diện trên 5 tiêu chuẩn đặt ra. Trong đó, nổi bật là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; công tác huấn luyện luôn vận dụng tốt 3 quan diểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tổ chức canh gác, tuần tra kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động khai thác tạo nguồn vật chất hậu cần tại chỗ, bảo đảm đầy đủ đế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, thường xuyên xây dựng cảnh quan, môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, toàn quân đã tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Những kết quả này góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Lưu