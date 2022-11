Quốc phòng, an ninh Tổng kết Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(kontumtv.vn) – Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng tiêu chí thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Trong năm 2022, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với việc tổ chức sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ và công tác dân vận như mô hình camera an ninh, đoạn đường sắt tự quản an toàn giao thông, Zalo an ninh, tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, sóng và máy tính cho em…

Trong năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trước và trong dịp diễn ra các hoạt động của Ngày hội với hơn 12.000.000 lượt người tham gia; đăng phát hơn 38.000 tin, hơn 320 phóng sự, hàng trăm ngàn panô, áp phích, tài liệu tuyên truyền tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các đơn vị, địa phương đều tổ chức số điểm Ngày hội vượt chỉ tiêu đề ra; Bộ Công an tặng hơn 4.300 Kỷ niệm chương, 165 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Nhân dịp này, Bộ Công an khen thưởng cho 27 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao kinh nghiệm của các mô hình ở các địa phương tham gia tham luận; cho rằng việc thành công trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ cấp uỷ, chính quyền các cấp. Qua đây, đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát bài học kinh nghiệm được rút ra từ năm 2022 để có phương hướng cho các năm tiếp theo./.

CTV Văn Lai