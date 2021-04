Quốc phòng, an ninh Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021

(kontumtv.vn) – Thực hiện Công văn số 146, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021, vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Ngoại vụ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện biên giới tổ chức triển khai công tác tuyên truyền.

Theo đó, công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng nội dung các văn kiện pháp lý quan trọng về Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào, Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú. Khẳng định các văn kiện trên là kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm hơn 36 năm đàm phán, hợp tác, giải quyết hòa bình, bình đẳng vấn đề biên giới lãnh thổ trên đất liền với các nước láng giềng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ các cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, động viên người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới. Đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động xâm nhập, xâm canh, xâm cư, tự di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới.

Ủy ban nhân dân các huyện biên giới, gồm Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai tổ chức phối hợp tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua các panô, khẩu hiệu, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các tờ gấp Infogaraphic, chú trọng quan tâm công tác tuyên truyền miệng…

Ngọc Chí – Công Luận