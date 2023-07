Quốc phòng, an ninh Vững niềm tin nơi biên giới

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh tại khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Đal đã tăng cường bám nắm địa bàn, thường xuyên đến tận nhà người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, và vận động người dân không tin, không nghe, không làm theo sự xúi giục của các đối tượng xấu. Đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các nguồn thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ nguồn thông tin không chính thống, vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Đã nhiều ngày kể từ khi xảy ra vụ hàng chục người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ và Nhân dân huyện biên giới Ia H’Drai vẫn cảm thấy hết sức bức xúc và căm phẫn với hành động man rợ của các đối tượng khủng bố. Ông Quách Văn Lực ở xã Ia Đal nói: “Qua cái vụ việc ở Đắk Lắk thì bản thân tôi thấy cái vụ việc ấy rất man rợ và hành động trái với pháp luật của nhà nước, thì bản thân tôi đang sống ở vùng biên giới thì tôi cũng rất yên tâm vì ở khu vực biên giới đây có Đồn biên phòng cũng ở gần mà an ninh trật tự cũng được đảm bảo.”

Trung úy Hồ Bá Thông – Tổ công tác địa bàn, Đồn biên phòng Ia Đal cho biết sau khi sự việc xảy ra ở Đắk Lắk, Đồn biên phòng Ia Đal đã tổ chức lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền người dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và lực lượng bộ đội biên phòng, vận động bà con không nghe, không làm theo các đối tượng xấu; đồng thời triển khai lực lượng cùng người dân phát hiện các đối tượng lạ mặt vào địa bàn thâm nhập vượt biên qua biên giới.

Từ những trang thông tin trá hình của các đối tượng thù địch như Việt Tân, Sự thật 24h… có thể dễ dàng thấy các đối tượng, tổ chức phản động xây dựng tin tức, cung cấp, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội rất nhanh, rất đa dạng, và cài cắm nhiều thông tin sai sự thật, đưa ra nhiều lập luận để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ra nhiều luồng thông tin, ý kiến trái chiều, gây hoang mang dư luận.

Chính vì vậy, việc các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đứng chân trên địa bàn tăng cường gần dân, sát dân, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số và chỉ rõ bản chất của các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc, hướng dẫn nhân dân cùng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm hết sức kịp thời và hiệu quả. Nhờ đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết quân – dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Đal nhấn mạnh: “Đơn vị đã triển khai tổ công tác địa bàn xuống từng hộ dân tuyên truyền, vận động các quần chúng nhân dân hiểu rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cũng như là không nao núng và không phân tâm cũng như là thể hiện rõ các âm mưu của các đối tượng. Sau khi triển khai tổ công tác địa bàn để tuyên truyền vận động thì nhận thức người dân cũng đã hiểu rõ âm mưu của các đối tượng và không hoang mang, dao động và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là cán bộ cũng như chính quyền địa phương.”

Ông Phùng Ngọc Chiến – Bí thư Đảng ủy xã Ia Đal cho biết cấp ủy đảng và cấp ủy các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân gắn với nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới.

Quản lý đường biên giới dài hơn 18 km, trải dài 7 thôn trên địa bàn 2 xã Ia Đal và Ia Dom, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Đal đã và đang khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chú trọng công tác nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; không để bị động, bất ngờ, kịp thời xử lý các tình huống, kiên quyết không để các đối tượng vi phạm pháp luật, vượt biên trái phép qua biên giới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng trong quản lý địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm, giúp đồng bào các dân tộc thêm vững niềm tin nơi biên giới Ia H’Drai./.

CTV Thanh Xuân – Văn Sĩ