Quốc phòng, an ninh Xây dựng lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện

(kontumtv.vn) – Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp xây dựng, phát triển lực lượng Dân quân tự vệ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định xây dựng và phát triển lực lượng DQTV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện tốt quy trình, thủ tục kết nạp dân quân tự vệ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; tổ chức chặt chẽ từ khâu đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi đến khâu xét duyệt, tuyển chọn; tổ chức kết nạp những công dân có đủ tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe vào lực lượng DQTV, đặc biệt là chất lượng chính trị, độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu… Đến nay, tỉnh Kon Tum đã xây dựng được hơn 200 cơ sở DQTV; tổng số DQTV đạt gần 2% dân số toàn tỉnh, trong đó hơn 21% lực lượng DQTV là đảng viên; duy trì và hoạt động hiệu quả 100% chi bộ quân sự cấp xã.

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố chú trọng nâng cao công chất lượng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và huấn luyện quân sự cho các đối tượng là dân quân tự vệ. Anh A Chon, dân quân tự vệ phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết: “Để cuộc huấn luyện diễn ra đạt kết quả cao thì bản thân tôi là một dân quân cũng học hỏi nâng cao trình độ, năng lực và để phục vụ cho công tác dân quân”.

Bênh cạnh nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng như Công an, Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuần tra bảo vệ biên giới và làm công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế – xã hội. Anh Hà Cao Nguyên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Lợi nói: “Thường xuyên phối hợp với công an và các chi bộ thôn, tổ dân phố tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Hằng tháng thì đều có kế hoạch được phê duyệt của cấp trên để làm công tác phối hợp để duy trì nghiêm tuần tra ở địa bàn, hạn chế tối đa những loại tội phạm”.

Về những đóng góp của lực lượng DQTV, bà Hồ Thị Vị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết thêm: “Lực lượng dân quân tự vệ phường Lê Lợi đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, họ là một trong những lực lượng nòng cốt để tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng dân quân tự vệ còn phát huy vai trò đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid – 19 có những diễn biến phức tạp, lực lượng DQTV đã tích cực phối hợp với các đoàn thể, nhân viên y tế tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid – 19 và tham gia thực hiện nhiệm vụ ở các chốt và khu cách ly phòng chống dịch Covid – 19.

Đại tá A Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Đề án của HĐND tỉnh về xây dựng lực lượng DQTV: “Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ không những về số lượng, về chất lượng mà tổ chức biên chế đúng theo quy định, xây dựng vững mạnh, rộng khắp, với quan điểm ở đâu có dân, ở đâu có tổ chức Đảng thì ở đó có tổ chức dân quân tự vệ, thường xuyên kiện toàn, bổ sung hằng năm đối với các đơn vị dân tự vệ, đặc biệt là dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân các binh chủng và dân quân chiến đấu ở các địa phương”.

Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả trong xây dựng lực lượng DQTV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các cấp, nhất là cấp xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện và trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Ngọc Chí – Công Luận