21 năm sự kiện khủng bố 11/9: Lời nhắc nhở từ ký ức

Nhưng vượt qua mất mát, đau thương, người dân Mỹ giờ đây đã có thể vượt lên hoàn cảnh tồi tệ để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11/9/2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ký ức 11/9/2001

21 năm về trước, ngày 11/9/2001, cả thế giới rúng động khi nghe tin: 19 đối tượng khủng bố Al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn, rồi lần lượt cho chúng chuyển hướng, tấn công hàng loạt mục tiêu. Hai chiếc máy bay trong số đó lần lượt đâm vào tòa tháp Bắc và Nam của khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại thành phố New York. Chiếc máy bay thứ ba, chuyến bay 77 của American Airlines, đã đâm vào Lầu Năm Góc tại quận Arlington, bang Virginia, làm sập một phần mặt phía Tây của tòa nhà. Trong khi đó, chiếc máy bay thứ tư, chuyến bay 93 của United Airlines, ban đầu được nhắm vào thủ đô Washington, nhưng đã rơi xuống một cánh đồng ở ngoại ô thành phố Shanksville, bang Pennsylvania, sau khi các hành khách dũng cảm tìm cách khống chế nhóm không tặc.

Loạt vụ tấn công trên đã làm 2.976 người thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương và gây ra thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD về tài sản và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây những tổn thất tổng cộng ước tính lên tới 3.000 tỷ USD. Đây cũng là thảm họa gây thiệt hại về người lớn nhất đối với lực lượng lính cứu hỏa và hành pháp trong lịch sử nước Mỹ, với 343 lính cứu hỏa và 72 sĩ quan hành pháp thiệt mạng. Thảm kịch 11/9/2001 cũng đã để lại vô số hệ lụy về sức khỏe, gây ra những vết thương tâm lý dai dẳng, đặc biệt đối với người dân New York.

Vụ tấn công trên đã làm thay đổi gần như mọi mặt của nước Mỹ, từ an ninh sân bay cho tới những hoạt động bình thường của cuộc sống hằng ngày như: đi lại, ra vào các tòa nhà, cách thức nuôi dạy con cái…. Gần như khó có thể xác định được thứ gì đó vẫn còn nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng bởi thảm họa kinh hoàng đó.

Khu vực Đài tưởng niệm Empty Sky đang được lau dọn, bảo trì. Ảnh tư liệu: Getty Images

Cũng kể từ thảm kịch 11/9/2001, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới đã bị cuốn vào một cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Tổng thống Mỹ George Walker Bush phát động. Nước Mỹ đã giành được một số thắng lợi như: tiêu diệt được thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden (tháng 5/2011), ngăn chặn được đáng kể số vụ tấn công khủng bố xảy ra trên đất Mỹ, làm suy yếu nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), giải phóng được khoảng 7,7 triệu người khỏi sự kìm kẹp của hàng chục nghìn tay súng khủng bố, tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của IS Abu Bakr al-Baghdadi (tháng 10/2019)… Suốt 21 năm qua, Mỹ đi đầu và giữ vai trò dẫn dắt liên minh chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, trong đó đặc biệt phải kể tới cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Với chiến dịch chống khủng bố không ngừng được gia tăng về mức độ và quy mô, Mỹ đã góp phần tích cực nhằm ngăn chặn đà lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố trên thế giới.

Nhưng ở một khía cạnh khác, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu cũng đã khiến cường quốc số 1 thế giới này tiêu tốn khoảng 6.400 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria và Yemen.

Trong đó, riêng tại chiến trường Afghanistan, Mỹ đã bị “sa lầy” đến 20 năm. Trải qua đến 4 đời tổng thống, nước Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden mới có thể kết thúc cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan. Ngày 31/8/2021, Tổng thống Mỹ Biden trong bài phát biểu sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, đã tuyên bố khép lại kỷ nguyên sa lầy của Mỹ trong “cuộc chiến không có hồi kết”; tiến hành xoay trục chính sách để tập trung nguồn lực cho những vấn đề nổi cộm hơn với nước Mỹ như củng cố quan hệ đồng minh, ứng phó cạnh tranh chiến lược và thách thức phi truyền thống, hay kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ông Biden cũng cam kết sẽ duy trì cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và bất cứ nơi nào khác, cũng như hỗ trợ người dân Afghanistan xây dựng cuộc sống mới.

Hành trình xây dựng lại hy vọng