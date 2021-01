25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/1, quân đội Mỹ xác nhận có khoảng 25.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thủ đô Washington D.C cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới.

Theo một tuyên bố, Bộ Quốc phòng đã ủy quyền 25.000 quân nhân do Cơ quan Mật vụ Mỹ điều phối – tăng 5.000 so với con số được xác nhận hồi đầu tuần – để hỗ trợ “nhiệm vụ thực thi pháp luật liên bang và chuẩn bị an ninh” trong lễ nhậm chức.

Tướng Daniel Hokanson – người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết các binh sỹ và phi công được bố trí xung quanh thành phố để bảo vệ Thủ đô của nước Mỹ.

Nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng triển khai Lực lượng Vệ binh đến thành phố Washington D.C để hỗ trợ sự kiện tới, sau khi xảy ra cuộc bạo loạn tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1 vừa qua.

Các quan chức quân đội đã tăng đều đặn số lượng vệ binh được ủy quyền hỗ trợ bảo vệ lễ nhậm chức, tăng từ 15.000 lên 20.000 vào đầu tuần này. Con số cuối cùng sẽ do Cơ quan Mật vụ quyết định.

Trong khi đó, theo Tướng Hokanson, gần 7.000 vệ binh được triển khai theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Quốc hội và Cảnh sát Công viên Mỹ.

Các vệ binh hiện được triển khai tới Washington D.C đã được gửi đến từ các bang Arizona, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont, Virginia và bang Washington, với sự hỗ trợ bổ sung đến từ các bang Wisconsin, Nebraska, Oklahoma, New Mexico và Maine./.

Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)