Anh, Pháp ký hiệp ước an ninh hàng hải mới

Hiệp ước bao gồm các điều khoản cho phép Anh và Pháp chia sẻ thông tin bảo mật liên quan đến các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn, gắn kết các phản ứng ban đầu nhanh hơn và mạnh hơn đối với các sự cố bảo mật, phối hợp các phản ứng chung hiệu quả hơn, và hợp tác hiệu quả hơn khi xảy ra một cuộc tấn công khủng bố hoặc sự cố khẩn cấp. Hiệp ước cho phép lực lượng an ninh của Anh và Pháp cùng can thiệp để bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau khi cả hai quốc gia phê chuẩn chính thức và được thiết kế để giảm thiểu sự cố an ninh có nguy cơ cao xảy ra trên các chuyến phà hoặc tàu lớn khác di chuyển qua lại trong eo biển Manche. Hiệp ước không bao gồm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.