Anh ra mắt đồng tiền mới in hình Vua Charles III

Những thiết kế tờ tiền mới do Ngân hàng Anh công bố. Ảnh: Guardian

Tờ Guardian ngày 20/12 đưa tin Ngân hàng Anh đã ra mắt các tờ tiền mới in hình Vua Charles III. Ngân hàng Anh nhấn mạnh chân dung nhà vua sẽ xuất hiện trên mặt trước cũng như trong cửa sổ trong suốt trên các tờ tiền.

Những tờ tiền in hình Nữ hoàng Elizabeth II vẫn là đồng tiền pháp định và được sử dụng như bình thường. Kế hoạch được thực hiện theo hướng dẫn từ gia đình hoàng gia để giảm thiểu tác động tài chính và môi trường bằng cách chỉ in các tờ tiền mới thay thế tờ tiền cũ hoặc in để đáp ứng nhu cầu tiền tệ. Do đó, cả tờ tiền in Nữ hoàng Elizabeth II và Vua Charles III sẽ cùng được lưu hành.

Vua Charles là nhân vật thuộc Hoàng gia thứ hai trong lịch sử Anh xuất hiện trên tiền giấy. Lần đầu tiên là vào năm 1960 khi tờ 1 bảng in hình Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào sử dụng. Trước đó trong nhiều thế kỷ, hình các thành viên hoàng gia thường xuất hiện trên đồng xu.

Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II còn xuất hiện trên tờ 20 đô la Canada, trên đồng xu ở New Zealand và một số đồng tiền của các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung.