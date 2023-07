Anh và Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc

Trong cuộc hội đàm, hai bên thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như về Tuyên bố Đại Tây Dương – thỏa thuận được công bố vào tháng trước nhằm củng cố mối quan hệ an ninh kinh tế và thương mại giữa hai nước. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Sunak, hai bên cũng thảo luận về quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Ông Sunak khẳng định Anh là một trong những nước ký hiệp ước về cấm sử dụng bom chùm, song tuyên bố quyết định sử dụng loại vũ khí này phụ thuộc vào mỗi quốc gia.

Thủ tướng Sunak đánh giá mối quan hệ đồng minh giữa Anh và Mỹ giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết khi hai nước đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ về an ninh và kinh tế, nhấn mạnh Anh là đối tác ngoại giao, quốc phòng và thương mại quan trọng nhất của Mỹ. Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét cách thức củng cố hợp tác song phương và an ninh kinh tế chung vì lợi ích của người dân hai nước. Ông Sunak nhấn mạnh hai bên sẽ làm tất cả để củng cố an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden cũng sẽ gặp Vua Charles III tại Lâu đài Windsor. Dự kiến Tổng thống Mỹ và Vua Charles III sẽ trao đổi về các vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, gặp các đại biểu dự Diễn đàn Huy động Tài chính Mỹ-Anh do Bộ trưởng Năng lượng Anh Grant Shapps và Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông John Kerry chủ trì nhằm gây quỹ giúp các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu.