ASEAN và New Zealand thúc đẩy tăng cường hợp tác hậu đại dịch

(kontumtv.vn) – Các SOM ASEAN và New Zealand ghi nhận vai trò tích cực của New Zealand trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các quan chức cấp cao (SOM) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và New Zealand đã cam kết tăng cường hợp tác sau khi các nước thành viên ASEAN công bố kế hoạch mở lại biên giới.

Được đưa ra tại Đối thoại ASEAN-New Zealand lần thứ 29 diễn ra vào ngày 7/4 theo hình thức trực tuyến, cam kết trên là một phần trong nỗ lực phục hồi hậu đại dịch COVID-19 vốn tác động lớn đến tình hình kinh tế-xã hội ở ASEAN và New Zealand.

Tại đối thoại, các SOM ASEAN và New Zealand cũng ghi nhận vai trò tích cực của New Zealand trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác thông qua việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2021-2025 trong một số lĩnh vực như chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực; thương mại, đầu tư và kinh tế kỹ thuật số; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); các sáng kiến giao lưu nhân dân; quản lý thiên tai; bảo tồn đa dạng sinh học; nông nghiệp và nông nghiệp thông minh; quản lý chất thải; giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; sức khỏe; kết nối; an ninh mạng; giáo dục; đồng thời ủng hộ Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI).

Hai bên hoan nghênh việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực vào tháng 1 vừa qua và mong muốn việc thực thi Hiệp định sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, tạo cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy thông thương trong khu vực.

Hai bên mong muốn thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và đàm phán Hiệp định Dịch vụ Hàng không ASEAN-New Zealand.

Sau khi biên giới của New Zealand dần mở cửa trở lại, ASEAN mong muốn nối lại các sáng kiến giao lưu nhân dân như Sáng kiến lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, Chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand (NZAID) và Chương trình thăm quan nghiên cứu dành cho các nhà ngoại giao trẻ./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)