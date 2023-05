ASEAN và Nga cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Quốc vụ khanh Kung Phoak nhắc lại tình hữu nghị lâu đời giữa ASEAN và Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện qua việc Moskva tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, sự phát triển kinh tế – xã hội và sự thịnh vượng trong khu vực. Ông Kung Phoak cũng cho rằng ASEAN và Nga cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN nhằm nâng quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới.

Theo phóng viên TTXVN tại ASEAN, Hội nghị do Quốc vụ khanh kiêm Trưởng SOM ASEAN của Campuchia, ông Kung Phoak và Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng SOM của Nga Andrei Rudenko đồng chủ trì, với sự tham dự của Trưởng SOM các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Timor Leste với tư cách quan sát viên.

Hội nghị ghi nhận sự quan tâm của Nga đến việc tổ chức kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Nga trong năm nay thông qua nhiều hoạt động chung, cũng như đề xuất của Moskva tổ chức một số hoạt động chung liên quan đến phòng chống tội phạm có tổ chức; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; phát triển bền vững; xây dựng thành phố thông minh; và hợp tác giáo dục.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong một số lĩnh vực ưu tiên chính như hợp tác chính trị và an ninh, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, kinh tế, công nghiệp, tài chính, khoa học và công nghệ, thành phố thông minh, năng lượng, quản lý thiên tai, y tế, kết nối, Sáng kiến hội nhập ASEAN, và an ninh lương thực.

Hội nghị cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm liên quan đến sự tương tác giữa ASEAN và Nga tại các diễn đàn khu vực và cấu trúc khu vực ở châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác phục hồi hậu đại dịch COVID-19.