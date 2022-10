Australia phát đi hàng loạt cảnh báo sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng

Trong khi đó, các khu vực phía Bắc của Tasmania, bang đảo ở phía Nam Victoria, cũng đã chuẩn bị ứng phó lũ lớn trong ngày 14/10. Giới chức địa phương đã ban hành hàng loạt lệnh sơ tán, trong khi mưa lớn đã khiến 120 con đường của bang bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ quan khẩn cấp bang Tasmania phát đi cảnh báo nguy hiểm do nước lũ.

Tại New South Wales – bang đông dân nhất của Australia, giới chức địa phương đã thành lập một trung tâm sơ tán sau những trận mưa như trút nước vào tối 13/10 tại thành phố Forbes nằm cách Sydney khoảng 5 giờ lái xe về phía Đông. Cơ quan khẩn cấp New South Wales cho biết mực nước lũ ở Forbes có thể đạt đỉnh ngày 14/10 khi nước di chuyển xuống hạ lưu.

Khu vực bờ biển phía Đông của Australia liên tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong hai năm qua, do các chu kỳ La Nina quay trở lại. Thảm họa lũ lụt ở bờ biển phía Đông hồi tháng 3 do mưa bão tàn phá nhiều vùng ở Queensland và New South Wales, đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người. Hồi tháng 7, lũ lụt tràn vào các vùng ngoại ô của thành phố đã khiến hàng chục nghìn cư dân Sydney phải sơ tán.