Báo cáo khí hậu của LHQ: Thế giới vừa trải qua 7 năm nóng nhất

Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland ngày 31/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, được công bố đúng vào ngày Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) khai mạc tại Glasgow, Scotland, Báo cáo thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) về tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2021 cho thấy mực nước biển trung bình đã tăng từ 2,1mm trong giai đoạn 1993-2000 lên 4,4mm mỗi năm trong giai đoạn 2013-2021, phần lớn do các sông băng và tảng băng tan chảy.

Trong khi đó, 2021 có khả năng là năm tiếp theo trong 7 năm liên tiếp nóng nhất được ghi nhận. WMO cho biết, mặc dù năm nay không quá nóng như một số năm gần đây do hiện tượng thời tiết “La Nina” ở Thái Bình Dương, vốn có tác động làm giảm nhiệt độ toàn cầu, nhưng nhiệt độ trung bình của năm vẫn cao hơn 1,09 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Kể từ năm 2015, khi các quốc gia ký kết Hiệp định Paris nhằm hạn chế mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C hoặc thấp hơn 2 độ C để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, 7 năm qua là thời kỳ nóng nhất theo các số liệu lưu trữ từ năm 1850. Giáo sư Stephen Belcher, nhà khoa học hàng đầu tại Văn phòng Khí tượng Anh cho biết con số tạm tính của năm 2021 cho thấy xu hướng nhiệt độ vẫn tăng, với mức trung bình trong 20 năm tăng hơn 1 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho hay các hiện tượng khí hậu cực đoan đã trở thành “bình thường mới”, với nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ông cảnh báo, với tốc độ gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển hiện nay, nhiệt độ vào cuối thế kỷ này sẽ vượt xa mức đề ra theo Hiệp định Paris.