Biến đổi khí hậu khí khiến địa chất nước Anh dịch chuyển bất thường

Cầu London bắc qua sông Thames. Ảnh: AFP

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt tại Anh đang làm lung lay những công trình lịch sử hàng thế kỷ của nước này.

Quốc gia này đã trải qua thời kỳ hạn hán kéo dài sau mùa đông ẩm ướt kể từ năm 2022. Điều đó khiến lớp đá xốp bên dưới phần lớn phía Đông Nam nước Anh, trong đó có thủ đô London, dịch chuyển nhiều hơn bình thường, làm nứt hoặc nghiêng nhiều ngôi nhà cổ ở London. Thiệt hại từ hiện tượng trên đã dẫn đến khoản tiền bồi thường bảo hiểm cao nhất trong gần hai thập kỷ. Không chỉ dừng lại ở đó, các chuyên gia cảnh báo rằng hiện tượng rung lắc bất thường sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Theo kỹ sư địa chất Lee Jones tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh – người đã nghiên cứu các thiên tại nguy hiểm đối với Anh trong hơn 30 năm, loại đất sét ở London khá độc đáo vì nó có thể co lại và trương nở lên rất nhiều lần. Ông nói: “Càng ẩm ướt, nó càng phồng lên và nở ra, và càng khô, nó càng co lại và nứt nẻ nhiều hơn”.

Hiện tượng sụt lún đó đã trở nên tồi tệ hơn ở Anh sau đợt hạn hán năm 2022 và một đợt nắng nóng khắc nghiệt đã đẩy nhiệt độ vượt quá 40 độ C vào tháng 7/2022 lên mức kỷ lục. Các khuyến cáo về nhiệt cũng được giới chức địa phương đưa ra vào mùa hè này, trong đó đề cập đến những tòa nhà lịch sử ở London tồn tại từ giữa những năm 1800 có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Đất sét ở London là loại đất dễ bị co lại nhất, đồng nghĩa với nguy cơ gây sụt lún cao nhất. Các công ty bảo hiểm của Anh dự kiến chi trả 281 triệu USD cho những yêu cầu bồi thường do sụt lún năm 2022 và nhiều ụ trong số đó là do nhiệt độ cao kỷ lục của mùa hè năm ngoái. Theo dữ liệu được Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh công bố, đây là khoản bồi thường bảo hiểm sụt lún cao nhất kể từ năm 2006.

Ông Anthony Baddeley tại công ty đánh giá tổn thất tài sản Aspray cho biết: “Chúng tôi dự đoán sẽ chứng kiến sự gia tăng các yêu cầu bồi thường do sụt lún trong những tháng tới”.