Ca COVID tăng vọt, Trung Quốc hoàn thành bệnh viện khổng lồ trong 5 ngày  

Trên toàn quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia đã báo cáo 130 trường hợp mới được xác nhận trong 24 giờ đến nửa đêm 15/1. 90 ca trong số này là ở tỉnh Hà Bắc. Sau đó, ngày 16/1, chính quyền Hà Bắc đã báo cáo thêm 32 trường hợp kể từ lúc 0h00 cùng ngày.

Hơn 10 triệu người ở Thạch Gia Trang đã được xét nghiệm COVID-19.

Tại Thạch Gia Trang, các nhà chức trách đã hoàn thành việc xây dựng một bệnh viện 1.000 phòng và toàn bộ cơ sở vật chất của bệnh viện sẽ được trang bị chỉ trong vòng một tuần. Theo Tân Hoa xã, tới ngày 15/1, hơn 10 triệu người ở Thạch Gia Trang đã được xét nghiệm COVID-19.

Chương trình xây dựng bệnh viện cấp tốc đã được giới chức Trung Quốc sớm phát động khi đại dịch lần đầu tiên bùng phát vào năm 2019 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cử đi đã có mặt Vũ Hán để chuẩn bị điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2. Đến ngày 15/1, nhóm điều tra đã bị cách ly 2 tuần, tuy nhiên họ vẫn trao đổi với các chuyên gia Trung Quốc qua kết nối video. Sứ mệnh của nhóm các nhà khoa học WHO đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do tranh cãi ngoại giao giữa hai bên.