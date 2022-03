Ca mắc COVID-19 giảm mạnh, Pháp nới lỏng các hạn chế y tế

Cụ thể là bắt đầu từ tuần này, khi đến những nơi công cộng như viện bảo tàng, rạp chiếu phim hay nhà hàng, quầy bar, khách hàng chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng mà không cần phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khẩu trang vẫn bị bắt buộc đối với hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, métro, tàu hỏa hoặc máy bay.

Các quy định về thời gian cách ly đối với trường hợp tiếp xúc với những người nhiễm bệnh cũng đã có những thay đổi nhất định. Kể từ ngày 1/3, nếu người được tiêm chủng đầy đủ tiếp xúc với người bệnh, chỉ cần thực hiện một lần xét nghiệm hai ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, thay vì ba lần trước đây.

Với các trường học nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh, học sinh có thể bỏ khẩu trang trong giờ ra chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Trường hợp trẻ có tiếp xúc với người bệnh, sẽ chỉ cần tự xét nghiệm một lần sau hai ngày tiếp xúc. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, trẻ có thể đến trường học như bình thường.

Theo chính phủ và Hội đồng Y tế Công cộng của Pháp, sở dĩ các biện pháp được nới lỏng là do làn sóng dịch thứ năm do biến thể Omicron gây ra từ mùa thu năm ngoái ở nước này đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm vào cuối tháng 1/2022. Tính đến ngày 27/2, số lượng người nhiễm mỗi ngày trung bình đạt ở mức 42.600 người, giảm 88% so cách đây một tháng (360.000 ca).