Cộng đồng người Việt tại Lào đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19

Bên cạnh những nghĩa cử của Hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, trong những ngày qua, để giúp bà con không hoang mang trước tình hình dịch bệnh tại Lào, tìm cách trốn về nước, hàng loạt các trang tin tức của người Việt Nam trên Facebook như Hội Người Việt tại Lào, Hội Việt – Lào, Hội người Việt Nam tại Lào… đã liên tục cập nhật với các thông báo trấn an bà con, kêu gọi mọi người bình tĩnh; giữ khoảng cách an toàn, tự cách ly ở nhà, không nên đổ xô về Việt Nam trong thời điểm hiện nay sẽ gây ảnh hưởng đến đất nước vốn đang gặp khó khăn trong công tác chống dịch… Thậm chí có những người còn lập cả nhóm riêng để quy tụ sự ủng hộ và cùng nhau giúp đỡ bà con.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn cho biết do nhiều người Việt Nam sinh sống tại Lào không biết tiếng nước sở tại nên Hội đã hỗ trợ bà con khai hồ sơ dịch tễ để truy vết các trường hợp có liên quan. Ngoài ra, sự có mặt của các thành viên trong Ban chấp hành Hội cũng giúp bà con cảm thấy yên tâm hơn.

Bên cạnh việc ra thông báo kêu gọi bà con bình tĩnh, trường hợp nào có liên quan đến các ca mắc COVID-19 hay ở khu vực lân cận nên tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại, Hội đã ngay lập tức có các biện pháp trấn an bà con, đặc biệt là những người bị mắc bệnh hoặc bị cách ly, đồng thời tổ chức phân công người hằng ngày mua nhu yếu phẩm, nấu ăn và mang đến hỗ trợ những người đang được điều trị COVID 19, đang bị cách ly…

Ngay sau khi nhận được tin cộng đồng người Việt ở thủ đô Viêng Chăn có một số trường hợp dương tính với COVID-19, ngày 27/4, Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn đã triển khai hàng loạt biện pháp để trấn an và hỗ trợ bà con.

Bác sĩ Lào đang lấy mẫu xét nghiệm cho một sinh viên Việt Nam tại Ký túc xá sinh viên Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng liên quan đến dịch COVID-19, để hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam gặp khó khăn do các lệnh phong tỏa của chính quyền sở tại, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cũng đã tới trấn an và hỗ trợ nhu yến phẩm cho các sinh viên đang học ở hai địa bàn trên. Bên cạnh đó, các Hội và chi hội người Việt tại Lào cũng đã kêu gọi bà con quyên góp tiền, nhu yến phẩm, tìm việc làm để hỗ trợ những người Việt gặp khó khăn do dịch COVID-19 và bà con đang cách ly, điều trị COVID 19 tại Lào…

Đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức của người Việt Nam tại Lào trong việc hỗ trợ bà con đối phó với đại dịch COVID-19, ông Dương Đình Bảng, Trưởng Đại diện Tập đoàn Cao su Việt Nam tại Lào – một người có thâm niên công tác tại Lào trên 30 năm, cho biết những thông báo và thông tin kịp thời của Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Lào đã giúp mọi người hiểu rõ diễn biến của tình hình dịch bệnh, cảm thấy yên tâm hơn và hiểu rõ trách nhiệm của mình hơn. Bản thân ông và nhiều người Việt mà ông biết cũng cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào các biện pháp, giải pháp phòng dịch hiện nay của nước bạn cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp, với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã và đang đoàn kết, sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19”, điều này không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn của đại dịch, mà còn nâng cao hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè Lào, góp phần củng cố thêm quan hệ truyền thống đặc biệt, vĩ đại Việt – Lào.