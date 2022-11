COP27: Các dự án mới khai thác khí đốt đe dọa mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Theo tổ chức CAT, các dự án nằm trong kế hoạch có thể gây ra 10% “ngân sách carbon còn lại” của thế giới vốn được đặt ra để hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong số các dự án này có dự án khai thác khí đốt mới tại Canada và dự án tăng năng lực nhập khẩu LNG tại Đức.

Hiện nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Giới khoa học cho rằng nếu mức nhiệt này tăng trên 1,5 độ C sẽ gây ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều so với những tác động xấu như cháy rừng, lũ lụt và nước biển dâng xảy ra hiện nay.

Tính đến tháng 10 vừa qua, lượng khí đốt châu Âu nhập khẩu của Nga đã giảm xuống còn 7,5%, so với mức 40% trong những năm gần đây. Nhằm thay thế nguồn cung của Nga, nhiều nước trong khu vực đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng các cơ sở khai thác nhiên liệu hóa thạch.