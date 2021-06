COVID-19 tại ASEAN hết 4/6: Campuchia xuất hiện biến chủng mới; Lào nới lỏng phong tỏa

Văn phòng Chính phủ Lào chiều 4/6 ra thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến hết ngày 19/6 tới do tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ bùng phát, đặc biệt tại thủ đô Viêng Chăn.

Bộ Y tế Campuchia chỉ đạo khẩn tới bệnh viện các tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định của bộ về đảm bảo an toàn, cách ly tuyệt đối bệnh nhân COVID-19, tăng cường công tác truy vết, kể cả những trường hợp nghi lây nhiễm, địa điểm lây nhiễm.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 80.761 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 507 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 4.131.336 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.736.708 trường hợp.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 4/6 ghi nhận thêm trên 2.631 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 31 người. Dù vậy, so với 1 tuần trước, số ca mắc mới tại Thái Lan đã giảm khá nhiều.

Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng nhất khu vực, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh mấy ngày qua.

Tại ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục đà hạ nhiệt so với 1 tháng trước đây, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm và số ca tử vong không quá cao như cách đây 1 tháng. Song trong 1 ngày qua, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ ba.

Đây là lần thứ 3 Lào gia hạn lệnh phong tỏa kể từ khi làn sóng dịch thứ 2 bùng phát tại nước này trong tháng 4 vừa qua, tuy nhiên, so với những lần trước, lệnh phong tỏa lần này nhẹ nhàng hơn, với nhiều quy định được nới lỏng trên khắp cả nước trừ những khu vực đang có các ca lây nhiễm trong cộng đồng (Vùng Đỏ).

Theo đó, ngoài việc tiếp tục đóng cửa các quán rượu, khu ẩm thực, karaoke, các địa điểm giải trí, bi a, quán mát-xa, thẩm mĩ viện, địa điểm du lịch, quán games, các trung tâm thể thao trong nhà… Thông báo cũng yêu cầu các trường học ở mọi cấp học ở thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đóng cửa; Các nhà máy công nghiệp chế biến, đơn vị thủ công nghiệp nằm trong khu vực Đỏ vẫn tiếp tục bị đóng cửa, trừ những nhà máy có nơi lưu trú riêng cho công nhân trong khuôn viên hoặc các nhà máy sản xuất hàng hóa tiêu dùng, sản xuất thiết bị y tế, thuốc; Mọi hoạt động ra vào các khu vực đang có người nhiễm (Khu vực Đỏ) hoặc khu vực có nguy cơ lây nhiễm (khu vực vàng) đều bị cấm, trừ những người được cơ quan chức năng cho phép; Các hoạt động tụ tập quá 50 người ở những địa điểm không đảm bảo giãn cách 1m trở lên đều bị cấm trong khi việc tổ chức tiệp tùng, tụ tập đều bị cấm ở mọi hình thức…

Thông báo cũng tiếp tục cho phép mở cửa các trung tâm thương mại, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, tạp hóa, chợ; tiếp tục cho phép tập thể dục ở nơi công cộng; Cho phép mở cửa sân gôn nhưng nhân viên phải tiêm phòng đầy đủ; Cho phép mở lại các tiệm cắt tóc không nằm trong vùng Đỏ… Cho phép ngồi ăn, uống caphe tại các quán không nằm trong vùng Đỏ, nhưng phải duy trì giãn cách và không được phục vụ chất có cồn.

Chính phủ Lào cũng cho phép mở lại các trường học tại các tỉnh không có các ca nhiễm trong cộng đồng; Cho phép tổ chức họp tại các khu vực không thuộc vùng Đỏ nhưng phải đảm bảo giãn cách…; Cho phép mở lại các sòng bạc không nằm trong khu vực Đỏ nhưng phải được sự phê chuẩn của cơ quan chức năng trong từng trường hợp; Cho phép đánh bắt cả trên các sông dọc biên giới từ 8-18 giờ hàng ngày.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 ở Klang, bang Selangor, Malaysia, ngày 30/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Malaysia đã vượt mốc 600.000, lên mức 603.122 ca, sau khi ghi nhận thêm 7.748 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Cũng trong thời gian trên, đã có thêm 86 trường hợp tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 3.182.

Đáng chú ý, giới chức y tế Malaysia đã bày tỏ quan ngại về số ca tử vong cũng như các ca bệnh nặng, trong đó có cả trẻ em, đang ngày một tăng. Hiện Malaysia đang trong đợt phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tuần, từ ngày 1 đến 14/6, trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong theo ngày lên mức cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ nước này cho rằng làn sóng bùng phát này có thể liên quan đến các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế Malaysia, trong 5 tháng đầu năm nay, Malaysia ghi nhận 3 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do mắc COVID-19, bằng tổng số trẻ tử vong do mắc bệnh này trong cả năm 2020. Cũng trong khoảng thời gian này, có tổng cộng 27 trẻ em, trong đó có 19 trẻ dưới 5 tuổi, đang phải điều trị tích cực, tăng so với mức chỉ 8 ca hồi năm ngoái.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Philippines thông báo rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào nước này đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống, ông Harry Roque thông báo Ủy ban phòng chống dịch COVID-19 liên ngành ngày 4/6 đã thông qua các quy định mới này, theo đó những người nhập cảnh Philippines này không cần xét nghiệm RT-PCR đối với COVID-19 hoặc xét nghiệm nhanh sau khi đến. Xét nghiệm RT-PCR sẽ chỉ được thực hiện khi người đó có triệu chứng mắc COVID-19 trong thời gian cách ly 7 ngày.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại cơ sở trong 7 ngày, cơ quan giám sát sẽ cấp một giấy chứng nhận đã qua cách ly. Ông Roque tái khẳng định rằng biên giới Philippines vẫn đóng đối với du khách nước ngoài. Philippines chỉ cho phép người nước ngoài có thị thực còn hiệu lực nhập cảnh. Philippines trước đây yêu cầu tất cả người nhập cảnh nước này phải cách ly 14 ngày sau khi đến và xét nghiệm vào ngày thứ 7 tại cơ sở cách ly.