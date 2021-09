COVID-19 tới 6 giờ 2/9: Mỹ trên 40 triệu người mắc; Châu Âu khuyến cáo không cần tiêm mũi vaccine thứ ba

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/8/2021. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 2/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 219.192.794 ca, trong đó có 4.543.201 người tử vong.

Số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều nước Á-Âu tình hình cũng đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Sau một thời gian, Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.

Chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 30/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 195 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và 105.454 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 1/9, thế giới có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 81 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 40.314.132 ca mắc và 659.786 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 32.745.457 ca mắc và 438.411 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với 20.804.215 ca, trong đó có 579.330 ca tử vong.

Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 601 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 311 người và Bosnia-Herzegovina với 299 người/100.000 dân.

Chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 29/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,4 triệu ca tử vong trong hơn 43,2 triệu ca. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 63,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong trong hơn 70,2 triệu ca. Bắc Mỹ có hơn 995.837 ca tử vong trong hơn 48,1 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 196.800 ca tử vong, Trung Đông có hơn 182.400 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 2.100 người.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca mới theo ngày đã tăng trở lại mức hơn 2.000 ca và biến thể Delta đang lây lan mạnh trước kỳ nghỉ Tết Trung Thu trong tháng này. Theo KDCA, Hàn Quốc đã phát hiện thêm 2.025 ca mới, trong đó có 1.992 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số lên 253.445 ca.

Con số này tăng mạnh so với 1.487 ca ghi nhận ngày 30/8 và 1.372 ca ngày 31/8. Số ca mắc COVID-19 ở nước này đã ở mức trên 1.000 ca/ngày trong 57 ngày liên tiếp. KDCA cho biết thêm đã có thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong lên 2.292 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đã tăng gấp hơn 3 lần so với khoảng 120 ca vào đầu tháng 7, khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bắt đầu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trẻ tuổi ở London, Anh ngày 25/6/2021. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 1/9 dẫn kết luận của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) dựa trên một báo cáo kỹ thuật cho biết, việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba cho người trưởng thành đã được tiêm phòng đủ 2 liều là không cần thiết.

Với kết luận này, đây là lần đầu tiên ECDC khẳng định vị thế của mình trong cuộc tranh luận tại châu Âu về sự cần thiết của việc sử dụng mũi tiêm thứ 3 trong phòng chống COVID-19. Mặt khác, theo ECDC, một số liều bổ sung nên được sử dụng cho những người không được bảo vệ đầy đủ sau hai mũi tiêm thông thường, chẳng hạn như những người bị suy giảm khả năng miễn dịch. Theo đó, ECDC ủng hộ khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc không nên sử dụng mũi tiêm thứ 3 đối với những người đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

ECDC cho biết thêm rằng tất cả các loại vaccine được chấp thuận ở Liên minh châu Âu (EU) hiện cung cấp khả năng bảo vệ đầy đủ chống lại các triệu chứng nghiêm trọng và nhập viện do COVID-19. Tuy nhiên, để đạt được cùng mức độ bảo vệ với hai liều thông thường (hoặc một liều với vaccine của Johnson & Johnson), những người bị rối loạn miễn dịch sẽ cần được tiêm mũi vaccine thứ ba. ECDC đã để ngỏ rằng họ có thể đề nghị tiêm mũi thứ ba trong tương lai cho những người già yếu, chẳng hạn các trường hợp tại viện dưỡng lão.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố ở Sydney, Australia, ngày 26/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/9, giới chức Australia đã gia hạn lệnh phong tỏa ở thành phố Melbourne thêm 3 tuần trong bối cảnh chuyển trọng tâm sang tăng tốc tiêm chủng và từ bỏ chiến lược loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khi 70% người trưởng thành ở bang này được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Theo thống kê, số ca mới trong cộng đồng ở bang Victoria trong 24 giờ qua là 120 ca, tăng đáng kể so với 76 ca một ngày trước đó.

Cùng ngày, trong bối cảnh số ca mới tăng vọt, bang New South Wales lân cận thông báo đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu chủng ngừa đủ liều cho 70% dân số trên 16 tuổi vào giữa tháng 9 này, thay vì cuối tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Trong 24 giờ qua, New South Wales ghi nhận 1.116 ca mới, giảm nhẹ so với 1.164 ca ngày 31/8. Bang này cũng có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong đợt bùng phát mới nhất lên 100 ca.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên công bố các yêu cầu khắt khe hơn để phòng dịch COVID-19 đối với du khách Mỹ vào nước này, sau khi Liên minh châu Âu (EU) loại Mỹ khỏi danh sách du lịch an toàn trong bối cảnh gia tăng các ca mới trên khắp nước này.

Bộ Y tế Italy cho biết mọi du khách đã đến Mỹ trong 2 tuần trước đó phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi họ đến Italy, cho dù họ đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Các du khách chưa được tiêm phòng phải cách ly trong 5 ngày sau khi họ đến Italy và sau đó phải xét nghiệm lại COVID-19, ngay cả khi xét nghiệm ban đầu của họ cho kết quả âm tính.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Các du khách vẫn được yêu cầu hoàn thành mẫu khai y tế trước khi vào Italy, cho phép thiết bị theo dõi tiếp xúc xác định các cụm lây nhiễm trong trường hợp bùng phát dịch. Các hạn chế mới cũng được áp dụng đối với những du khách đến từ Nhật Bản, Canada và Israel, những quốc gia đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới.

Kể từ ngày 1/9, việc xuất trình Green Pass (Thẻ xanh) là quy định bắt buộc với mọi công dân Italy sử dụng các phương tiện công cộng máy bay, tàu cao tốc, phà, xe bus đường dài và mở rộng với các nhân viên, sinh viên đại học. Thẻ xanh được miễn trừ với những người dưới 12 tuổi, các trường hợp được miễn tiêm chủng vì lý do sức khỏe được cơ sở y tế chứng nhận.

Quy định mới cũng áp mức phạt 400-1.000 euro với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào không chấp hành. Để có Thẻ xanh, công dân phải xác nhận tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước đó, hay đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng trước đó.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 1/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 73.964 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 225.000 người.