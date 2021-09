COVID-19 tới 6 giờ 21/9: Số ca mắc mới giảm mạnh trên toàn cầu; Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại với EU và Anh

WHO cho biết các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành để đánh giá 8 loại vaccine xịt mũi nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong số này nổi bật là vaccine dạng xịt của Đại học Hạ Môn, Đại học Hong Kong và Công ty Dược sinh học Wantai Beijing đều của Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2.

Theo chuyên gia Mielcarek, kích thích phản ứng miễn dịch trực tiếp tại mũi sẽ làm giảm nguy cơ lây truyền cho người khác. Ngoài ra, khả năng bị virus lây nhiễm xâm nhập vào phổi cũng ít hơn, do tải lượng virus thấp hơn đồng nghĩa khả năng chuyển biến nặng cũng ít hơn. Bên cạnh đó, vaccine xịt mũi được cho là dễ dàng sử dụng ngay tại nhà cũng như không gây tâm lý sợ kim tiêm.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 253.386 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 950 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng vượt ngưỡng 11,5 triệu ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là trên 10,4 triệu trường hợp.

Campuchia có xu thể tăng trở lại so với mấy ngày trước đây, với 622 bệnh nhân mới và 14 ca tử vong trong một ngày qua. Song Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, Campuchia đang tính nới lỏng giãn cách xã hội.

Thái Lan là điểm nóng dịch mới khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng mạnh trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh, lùi ngày mở cửa du lịch. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 20/9 ghi nhận thêm trên 1062.700 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 171 người, tăng nhẹ so với mức của mấy ngày trước đó.

Malaysia tình hình dịch bệnh đang ngày càng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua. Malaysia ghi nhận số ca tử vong cao nhất khu vực trong 1 ngày qua.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á tiếp tục là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này tiếp tục cho thấy tín hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong bắt đầu giảm nhanh. Indonesia đã qua đỉnh dịch lần này và tình hình đang khả quan hơn. Trong 1 ngày qua, “quốc gia vạn đảo” chỉ ghi nhận trên 1.000 ca bệnh mới, mức thấp nhất sau hơn 1 năm.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 20/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 57.440 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên gần 253.000 người.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nước, hầu hết nước châu Á đều đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm vaccine để đạt tỷ lệ người tiêm chủng cao hướng tới mục tiêu sống chung an toàn với dịch COVID-19.

Đến nay, châu Á có tổng cộng 74,20 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,09 triệu ca tử vong do COVID-19. Đáng chú ý, Lào xác nhận các trường hợp nhiễm biến thể dễ lây nhiễm Delta Plus tại thủ đô Viêng Chăn. Hiện nước này đang tăng cường các biện pháp phòng dịch tại thủ đô.

Châu Á đến nay vẫn đang là “điểm nóng” của dịch COVID-19, với tổng số ca mắc mới hằng ngày ở mức cao nhất so với khu vực khác. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Philippines, Iran, Thái Lan vẫn là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực này, dao động từ khoảng 12.700 đến 30.000 ca. Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất châu lục trong ngày với 30.252 ca.

Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 60.000 ca, trong khi số ca tử vong cũng dẫn đầu với trên 500 trường hợp, tức là giảm mạnh so với thời gian trước.

Cảnh vắng vẻ tại Nhà hát Opera ở Sydney, Australia, trong thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, ngày 9/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Australia, vùng lãnh thổ Bắc Australia đã trở thành địa phương đầu tiên ở nước này khuyến khích người dân trong nước đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ tới du lịch, với việc tung ra một chiến dịch kích cầu du lịch trị giá 5 triệu AUD (3,5 triệu USD).

Chính quyền lãnh thổ Bắc Australia ngày 20/9 thông báo du khách từ các bang khác đã tiêm đủ hai mũi vaccine tới địa phương này từ ngày 1/10 cho 31/3/2022 sẽ nhận được phiếu giảm giá 200 AUD cho mỗi khoản chi tiêu 1.000 AUD cho vé máy bay, phòng nghỉ, tour du lịch, vé thăm quan hay thuê ô tô đi lại.

Trước đó, chính quyền Bắc Australia đã công bố lộ trình mở cửa trở lại giai đoạn 3, theo đó các hạn chế đi lại trong khu vực lãnh thổ sẽ được dỡ bỏ khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 80% và người lao động làm việc tại những nơi có nguy cơ cao được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sydney, bang New South Wales, Australia, ngày 26/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tính đến nay, khoảng 72% người dân Australia trên 16 tuổi đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine, trong khi số người tiêm đầy đủ 2 mũi là 47%.

Sáng 20/9, Australia ghi nhận 1.509 ca lây nhiễm trong cộng đồng – mức thấp nhất trong 1 ngày kể từ ngày 7/9. Riêng bang New South Wales (NSW), bang đông dân nhất Australia tập trung 935 ca mắc và 4 ca tử vong. Bang đông dân thứ 2 Victoria có 567 ca lây nhiễm trong công đồng.

Australia đặt mục tiêu sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng cửa mở cửa biên giới quốc tế khi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80% dân số và Chính phủ Thủ tướng Scott Morrison tin tưởng có thể đạt được mục tiêu này vào tháng 11 tới để người dân nước này có thể tự do đi lại đón lễ Giáng Sinh.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Christchurch, New Zealand, ngày 8/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 20/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết thành phố Auckland lớn nhất nước này vẫn áp đặt lệnh phong toả thêm ít nhất 2 tuần nữa, song một số hạn chế sẽ được nới lỏng. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết từ nửa đêm 21/9, Auckland hạ mức cảnh báo từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3.

Theo đó, các trường học và văn phòng vẫn đóng cửa song các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động với các dịch vụ không tiếp xúc. Tuy nhiên, quy định người dân ở yên trong nhà sẽ vẫn có hiệu lực thêm ít nhất 2 tuần nữa ở thành phố này.

Thủ tướng Ardern cho biết các khu vực còn lại của New Zealand vẫn áp dụng mức cảnh báo cấp độ 2. New Zealand đã áp đặt lệnh phong toả trên toàn quốc vào ngày 17/8 vừa qua khi phát hiện ca mắc biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng ở nước này. Các ca lây nhiễm tập trung ở thành phố Auckland, vì vậy các khu vực khác của New Zealand đã được dỡ bỏ lệnh phong toả vào đầu tháng này.

Học sinh tại một trường học ở New York, Mỹ, ngày 13/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Từ tháng 11 tới, người từ Liên minh châu Âu (EU) và Anh nếu đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ có thể đến Mỹ . Đây là thông báo mới nhất từ Chính phủ Mỹ và được coi là một thành tựu ngoại giao Washington dành cho các đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương.

Các quy định mới là một phần trong chính sách rộng hơn của Nhà Trắng về du lịch quốc tế. Theo đó những du khách từ EU và Anh đã được tiêm phòng đầy đủ có thể nhập cảnh Mỹ từ tháng 11 tới. Chính sách mới đánh dấu kết thúc lệnh cấm đi lại kéo dài 18 tháng được áp dụng từ thời chính quyền tiềnn nhiệm khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 6/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết kể cả những người được tiêm vaccine đầy đủ theo các chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine chưa được cấp phép tại Anh cũng sẽ được phép nhập cảnh Mỹ.

Theo chính sách hiện nay chỉ có công dân Mỹ, người thân trong gia đình, những người có thẻ xanh và những người thuộc nhóm các quốc gia được miễn áp dụng quy định mới được phép nhập cảnh Mỹ nếu từng ở Anh hoặc EU trong vòng 14 ngày trước đó.