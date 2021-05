COVID-19 tới 6 giờ 8/5: Thế giới trên 3,28 triệu người tử vong; WHO cấp phép cho vaccine của Sinopharm

Theo Giám đốc IHME Christopher Murray, nếu không tiến hành nhiều xét nghiệm, rất có thể nhiều ca tử vong do COVID-19 không được thống kê. Phân tích của IHME ước tính số ca tử vong liên quan COVID-19 tại Mỹ là hơn 905.000 ca, trong khi con số chính thức do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ công bố ngày 5/5 là 575.491 ca.

Theo phân tích của IHME, có những ca tử vong do COVID-19 không được ghi nhận vì hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận số ca tử vong trong bệnh viện hoặc các ca được xác nhận mắc COVID-19. IHME cho rằng việc ghi nhận các trường hợp tử vong do COVID-19 liên quan chặt chẽ đến mức độ xét nghiệm ở một quốc gia.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc gia Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 22/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 7/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 21.385 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 70.150 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 3 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Malaysia.

Dù Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ASEAN, song tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” sau nhiều tháng bùng phát đã thấy xu thế hạ nhiệt, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm so với giai đoạn trước. Trong 1 ngày qua, Indonesia có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ hai.

Trong khi đó, diễn biến dịch đang trở lại và bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành ổ dịch đang nóng nhất khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày cao hơn cả ổ dịch nghiêm trọng nhất là Indonesia và cao nhất trong số các nước Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong chưa hề giảm so với các ngày trước.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 28/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại, làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Malaysia. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang trở lại do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh mấy ngày qua. Còn tại Myanmar, theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 và không có ca tử vong.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 7/5 ghi nhận thêm 2.044 ca bệnh mới và có 15 ca tử vong.

Campuchia dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng và đáng ngại khi nước này có 558 bệnh nhân mới trong ngày 5/5. “Sự cố cộng đồng” mới đây bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, số bệnh nhân mắc mới có xu thế chững lại. Hiện nay, Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực, tỉnh thành.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 70.154 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 297 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 3.575.453 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.161.900 trường hợp.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, tất cả nước ASEAN đều ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tối 7/5 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp.

Với quyết định này của WHO, vaccine của Sinopharm trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ 6 trên thế giới được WHO phê chuẩn. Đây cũng là lần đầu tiên WHO cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho một loại vaccine do Trung Quốc phát triển và bào chế.

Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO là xác nhận của cơ quan này về tính an toàn và hiệu quả của một loại dược phẩm. Với vaccine phòng COVID-19, điều này có nghĩa vaccine đó sẽ được đưa vào chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX, do WHO điều hành để cung cấp vaccine cho các nước nghèo.

Trước đó, WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna.