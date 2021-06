COVID-19 tới 6 giờ 8/6: Thế giới trên 3,7 triệu ca tử vong; Tâm dịch Ấn Độ mở cửa trở lại

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 8/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 174.350.421 ca, trong đó có 3.751.233 người tử vong. Số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, trong khi châu Á và Mỹ Latinh hiện là những vùng dịch “nóng nhất”.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 156.232.006 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 13.298.327 ca và 88.210 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/6, thế giới có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 85 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tiếp đà thuyên nhẹ.

Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng tại một trung tâm tiêm vaccine ở thủ đô Bangkok sáng 7/6. Ảnh: Ngọc Quang – Phóng viên TTXVN tại Thái Lan

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine. Trong vòng 1 ngày qua, Ấn Độ và Brazil là hai quốc gia có số mắc mới và số ca tử vong nhiều nhất thế giới.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 với 34.224.283 ca, trong đó có 612.623 ca tử vong. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch tiêm chủng phát huy hiệu quả, Mỹ – từng là tâm dịch của thế giới, đang ghi nhận những con số tích cực hằng ngày. Từ thời điểm số ca mắc mới lên tới hàng trăm nghìn ca, nay con số này giảm xuống còn 15.000-16.000 ca/ngày.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Châu Á đã vượt châu Âu trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 52.599.200 ca nhiễm và 714.758 ca tử vong. Châu Âu đứng thứ hai với 46.925.905 ca nhiễm và 1.079.729 ca tử vong. Bắc Mỹ đã ghi nhận gần 39.994.609 ca nhiễm và 902.956 ca tử vong trong khi Nam Mỹ đã có 29.785.747 ca nhiễm và 917.734 ca tử vong.

Liên quan đến tình hình dịch tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận 100.636 ca mới mắc COVID-19 trong ngày 7/6, mức thấp nhất trong 62 ngày qua. Trước thực tế là số ca nhiễm mới đã giảm mạnh từ mức cao điểm hơn 400.000 ca/ngày hồi đầu tháng 5, thủ đô New Delhi cũng như nhiều thành phố khác đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế để từng bước nối lại hoạt động đi lại và kinh doanh từ ngày 7/6. Nhiều thành phố lớn tại Ấn Độ đã mở cửa trở lại một phần hoạt động kinh tế.

Thủ tướng Narendra Modi cũng tuyên bố chính phủ liên bang sẽ cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả người trưởng thành từ cuối tháng 6 này trong nỗ lực đảo chiều đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người ở quốc gia Nam Á này.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Guwahati, Assam, Ấn Độ, ngày 6/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) quyết định siết chặt quản lý khu giáp ranh với tỉnh Quảng Đông (Guangdong) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh miền Đông Nam này. Theo Trung tâm Điều phối và đối phó với virus SARS-CoV-2 của Macao, bắt đầu từ 10h ngày 8/6, tất cả những người muốn qua lại giữa Macao và Quảng Đông phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 48 giờ thay vì 7 ngày trước. Trong thời gian tới, những người qua lại giữa hai khu vực này cũng có thể sẽ cần trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Okinawa của Nhật Bản bắt đầu đóng cửa nhiều trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ở trẻ em. Biện pháp này có hiệu lực đến ngày 20/6 tới, cùng thời gian với lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại Okinawa.

Chính quyền Okinawa quyết định như trên sau khi tỉnh ghi nhận các ổ dịch ở nhiều trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em. Cuối tháng 5 vừa qua, Okinawa từng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát – với 335 ca, trong bối cảnh tỉnh này đang phải nỗ lực ứng phó với đợt dịch lây lan mạnh nhất ở Nhật Bản.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/5/2021. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) Kwon Deok-cheol ngày 7/6 cho biết nước này sẽ trở lại cuộc sống bình thường từ tháng 7 tới khi số người tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đạt tỷ lệ cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Kwon Deok-cheol nhấn mạnh rằng căn cứ vào khả năng hiện tại, mục tiêu có 14 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 có thể đạt được vào cuối tháng 6, sớm hơn so với dự báo trước đây. Theo ông Kwon Deok-cheol, với hơn 1/4 dân số Hàn Quốc được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 như dự kiến, mọi hoạt động kinh tế – xã hội có thể trở lại bình thường vào mùa Hè này.

Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9 tới, khi Hàn Quốc có đủ điều kiện về vaccine, nước ngày sẽ tiến hành tiêm chủng mở rộng cho những đối tượng dưới 50 tuổi. Tổng thống Moon Jae-in cũng đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho 36 triệu người (hơn 70% dân số) với ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 9 tới.

Hiện đã có 7,5 triệu người (14,5% dân số Hàn Quốc) được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và trung bình mỗi ngày có khoảng 331.000 người được tiêm chủng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kwon Deok-cheol cũng lưu ý thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trong tháng 6, trong đó có việc hoàn thành tiêm chủng cho các nhóm người dễ bị tổn thương nhất.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại San Sebastian, Tây Ban Nha, ngày 22/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, từ ngày 7/6, Tây Ban Nha bắt đầu mở cửa biên giới cho tất cả những người đã được tiêm chủng, với kỳ vọng hồi sinh lĩnh vực du lịch sau những tổn hại mà đại dịch COVID-19 gây ra. Bộ trưởng Y tế Carolina Darias khẳng định Tây Ban Nha là điểm đến an toàn và đang trong tiến trình tái khẳng định “ngôi vương” ngành du lịch của thế giới.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) được tổ chức tại Anh, 100 cựu lãnh đạo thế giới đã gửi thư kêu gọi nhóm này hỗ trợ tài chính cho chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo.

Ông Bruce Aylward, Cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết tổ chức này đang đàm phán với các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, về vấn đề quyên góp tài chính và vaccine phòng COVID-19 cho chương trình COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine cho các nước nghèo do WHO khởi xướng.

Người dân di bộ dọc sông Thames tại London, Anh, ngày 1/6/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Anh, các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Bumble và Hinge đã khởi động chiến dịch khuyến khích người dân đăng nội dung “Tôi đã tiêm chủng” trên hồ sơ của mình, trong bối cảnh vương quốc này đang triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 tới giới trẻ. Bộ Y tế Anh cho biết trong hoạt động hợp tác với chính phủ, các ứng dụng trên cung cấp các nhãn dán đặc biệt và thưởng tiền cho những người dùng đăng nội dung đã tiêm phòng COVID-19.