COVID-19 tới 6 giờ ngày 18/1: Thế giới vượt 330 triệu ca bệnh; Pfizer mở rộng sản xuất thuốc đặc trị

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên đường phố Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 330.867.567 ca, trong đó có 5.561.649 người tử vong.

Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong tiếp tục gây lo ngại và bất thường, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu khi dịch bệnh tái bùng phát, số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước thuộc châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới. Hiện nay, biến thể Omicron đang là biến thể chiếm đa số ca mắc tại các điểm dịch nóng của thế giới.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 100.000 ca), Anh và Pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu dịch tới nay chứng kiến trên 100.000 ca/ngày, trong khi Mỹ cũng có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 2.000 ca.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 264.000.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 51 triệu ca và trên 96.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 14/1, thế giới có 114 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có, nhiều nước đã quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động chào mừng Năm mới 2022, do lo ngại việc tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể Omicron lây lan.

Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới Omicron đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước và khiến thế giới đối mặt với nguy cơ một “trận sóng thần” COVID-19 mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Washington, D.C., Mỹ ngày 13/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Mỹ – quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với 67.295.833 ca mắc và 873.594 ca tử vong, dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy số trẻ em phải nhập viện điều trị COVID-19 đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo CDC Mỹ, hiện trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận 893 trẻ dưới 17 tuổi mắc COVID-19 nhập viện – mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào tháng 8/2020.

Kể từ ngày 1/8/2020 đến ngày 13/1/2022, có hơn 90.000 trẻ dưới 17 tuổi phải nhập viện tại Mỹ do COVID-19. Hầu hết các trường hợp phải nhập viện là do mắc COVID-19. Cũng có những trẻ phải nhập viện do nguyên nhân khác song có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập viện hoặc trong thời gian nằm viện.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Osaka, Nhật Bản, ngày 15/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại châu Á, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận 3.859 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 696.032 ca. Con số này đã giảm xuống dưới 4.000 ca sau khi số lượng xét nghiệm giảm đi trong cuối tuần qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 6.333 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm đột phá ở nước này đang tăng mạnh và đến nay ghi nhận tổng cộng 199.749 ca, là những trường hợp vẫn nhiễm virus SARS-CoV-2 dù đã tiêm phòng COVID-19.

Ở Nhật Bản, dịch COVID-19 đang lây lan nhanh ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Saitama, Chiba và Kanagawa, buộc chính phủ nước này phải cân nhắc khả năng đưa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm. Ngày 16/1, Nhật Bản ghi nhận 25.658 ca mới, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh 26.924 ca được ghi nhận vào ngày 23/8/2021.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở nước này ở trên ngưỡng 25.000 ca/ngày. Đáng chú ý, số ca mắc mới ở Tokyo lên tới 4.172 ca, tăng gấp 3,4 lần so với một tuần trước đó, trong khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 đã gần chạm ngưỡng 20%, ngưỡng mà chính quyền thủ đô sẽ phải yêu cầu chính quyền trung ương cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Ngoài Tokyo, nhiều tỉnh ở khu vực phía Tây như Osaka, Hyogo và Hiroshima và tỉnh Fukuoka ở phía Tây Nam đều ghi nhận số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, tương ứng 3.760, 1.343, 1.280 và 1.290 ca.

Nhà chức trách Trung Quốc tổ chức họp báo sau khi thủ đô Bắc Kinh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron gây bệnh COVID-19, tại Bắc Kinh ngày 15/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHS) ngày 17/1 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 223 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo NHS, trong số các ca mắc mới trên có 163 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 60 ca nhập cảnh.

Như vậy, tính đến hết ngày 16/1, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 105.087 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong. Một số thành phố tại Trung Quốc đang căng mình ứng phó với các đợt bùng phát dịch COVID-19 liên quan các biến thể Omicron và Delta, trong bối cảnh chỉ còn hơn nửa tháng nữa Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khởi tranh.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ ngày 30/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Viện Robert Kock (RKI) của Đức ngày 17/1 thông báo tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong trung bình 7 ngày ở nước này tiếp tục chạm mốc cao kỷ lục, với 528,2 ca/100.000 dân, tăng mạnh so với tỷ lệ 375,7 ca hồi tuần trước.

RKI vừa ghi nhận 34.145 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, cao hơn khoảng 8.900 ca so với mức ghi nhận hồi tuần trước. Hôm 14/1 vừa qua, số ca mắc mới ở Đức lần đầu vượt ngưỡng 90.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cảnh báo tình hình dịch bệnh ở nước này trong những tuần tới sẽ diễn biến rất phức tạp do làn sóng lây lan biến thể Omicron. Ông dự báo sẽ có thêm hàng trăm nghìn ca mắc COVID-19 trở nặng và hàng nghìn ca tử vong vì căn bệnh này.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, thống kê của Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại nước này đang có xu hướng ổn định. Số bệnh nhân nhiễm mới đã giảm xuống còn khoảng 280.000 ca/ngày so với mức 330.000 ca vào tuần trước đó.

Số bệnh nhân nhập viện cũng chỉ tăng nhẹ. Nhà dịch tễ học Arnaud Fontanet, thành viên của Hội đồng Khoa học quốc gia, nhận định nước Pháp đã qua giai đoạn cao trào của làn sóng dịch COVID-19 thứ 5.

Ông Fontanet cho rằng dịch COVID-19 tại Pháp đã bắt đầu lắng dịu, đỉnh điểm số ca mắc mới đã qua, đặc biệt ở vùng Île-de-France. Tuy nhiên, ông lưu ý ở các vùng khác của nước Pháp, đỉnh điểm số ca mắc mới sẽ đến dù “muộn hơn một chút” và số người nhập viện dự kiến sẽ đạt đỉnh trong tuần tới. Dù vậy, ông dự báo số ca mắc mới sẽ giảm trong tháng 2 và giảm mạnh xuống mức rất thấp vào tháng 3.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Cremona, Italy ngày 11/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư sẽ đạt đỉnh ở Italy trong vòng 2-3 tuần tới và sau đó là một giai đoạn đại dịch suy giảm.

Theo WHO, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đang chậm lại với số ca nhiễm COVID-19 ở Italy giảm nhẹ. Nhưng đồng thời, với tốc độ lây truyền rất cao của biến thể Omicron, hiện đang phổ biến với hơn 2,5 triệu người Italy dương tính với virus, chắc chắn rằng gần như toàn bộ dân số nước này sẽ phơi nhiễm biến thể Omicron trong năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Pierpaolo Sileri cũng dự báo rằng “đến cuối năm nay, hầu như tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng”. Còn Giám đốc WHO ở châu Âu Hans Kluge cho biết “từ nay đến tháng 3, 40/53 quốc gia châu Âu sẽ phải chịu tình trạng căng thẳng gia tăng do các ca COVID-19 phải nhập viện và cấp cứu”.