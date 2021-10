COVID-19 tới 6 giờ ngày 30/10: Thế giới vượt 5 triệu ca tử vong; FDA Mỹ phê chuẩn tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Chôn cất bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại một nghĩa trang ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 246.743.078 ca, trong đó có 5.003.329 người tử vong. Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á đều chứng kiến số ca tử vong và mắc mới có xu thế giảm. Dịch bệnh đang nóng trở lại ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này.

Còn vài nước tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng mới. Trong số này, Mỹ, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Nga là nước có số ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới, thậm chí ca tử vong tăng vọt.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Ronda, Tây Ban Nha, ngày 23/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 221 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 17 triệu ca và trên 75.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 25/10, thế giới có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 101 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19”, trong đó một số nước sự kiến sẽ thông quan từ tháng 11 tới. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước.

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với số ca nhiễm lần lượt là hơn 47 triệu ca, hơn 34,2 triệu ca và hơn 21,7 triệu ca. Xét về số ca tử vong, Mỹ đứng đầu thế giới với 764.917 ca, tiếp đó là Brazil với trên 607.000 ca và Ấn Độ với 456.354 ca. Ngày 29/10, Cơ quan Quản lý dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã phê chuẩn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,8 triệu ca mắc COVID-19. Châu Âu có hơn 73 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 79,1 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 56 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 218.300 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 3.600 người.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch từng bước đưa ngành giáo dục trở lại trạng thái bình thường mới, theo đó cho phép học sinh tất cả các cấp (trừ đại học) trở lại trường học từ ngày 22/11 sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học 2021-2022. Các trường đại học sẽ được phép dần dần nối lại các lớp học trực tiếp bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

Hàn Quốc dự kiến sẽ xóa bỏ tất cả các quy định hạn chế số lượng học sinh đến trường theo lệnh giãn cách xã hội để chuyển sang “cho toàn bộ học sinh đến trường” ở tất cả các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, xét theo điều kiện từng khu vực, khối lớp 3 đến lớp 6 (tiểu học) có thể giới hạn chỉ cho phép 3/4 số học sinh đến lớp, còn ở khối THCS và PTTH sẽ cho phép mỗi lớp có tối đa 2/3 số học sinh.

Ngoài ra, các trường cũng được phép tổ chức hoạt động trải nghiệm quy mô nhỏ như vui chơi ngoài trời (ở trường mẫu giáo) và học nhóm, thảo luận nhóm đối với trường tiểu học, THCS và PTTH.

Người dân di chuyển trên phố ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 28/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Nhật Bản cũng vừa quyết định nới lỏng hạn chế về tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí đông người trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tiếp tục giảm. Tại thời điểm hiện nay, số người tối đa được phép tham dự các sự kiện thể thao, giải trí đông người ở 27 trong số 47 tỉnh, thành bị giới hạn ở mức 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, nhưng không vượt quá 10.000 người.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/11, Chính phủ Nhật Bản sẽ bỏ mức giới hạn 10.000 người tham dự các sự kiện thể thao, giải trí đông người ở 27 tỉnh, thành đó. Mặc dù vậy, Nhật Bản sẽ vẫn giữ nguyên giới hạn về số lượng người tham dự ở mức tối đa 50% sức chứa của địa điểm tổ chức và giới hạn đó sẽ được áp dụng trên toàn quốc.

Ngoài việc nới lỏng các hạn chế tổ chức sự kiện, Chính phủ Nhật Bản cũng đang thúc đẩy thử nghiệm cho phép đơn vị tổ chức sự kiện sử dụng 100% số ghế cho những đối tượng có giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 hoặc giấy xác nhận xét nghiệm âm tính. Nếu các thử nghiệm diễn ra thuận lợi, khả năng các quy định về ứng dụng giấy chứng nhận vaccine sẽ được Chính phủ Nhật Bản ban hành từ giữa tháng 11 và có thể áp dụng ngay cả trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ thành niên ở Glasgow, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Anh thông báo sẽ xóa tên tất cả 7 quốc gia còn lại trong “danh sách đỏ” hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19 (gồm Colombia, CH Dominica, Ecuador, Haiti, Panama, Peru và Venezuela), theo đó hủy bỏ lệnh cấm người nước ngoài đến nước này.

Tuy nhiên, Anh sẽ vẫn duy trì “danh sách đỏ” như một biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sẵn sàng đưa các quốc gia và vùng lãnh thổ trở lại danh sách này nếu cần. Chính phủ Anh cũng sẽ bổ sung hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách được công nhận chứng nhận tiêm chủng.

Ở châu Mỹ, giới chức Argentina cho biết nước này sẵn sàng mở cửa trở lại biên giới đối với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, sau khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đạt tiến bộ. Kể từ ngày 1/10 vừa qua, du khách từ các quốc gia láng giềng như Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay đã có thể nhập cảnh Argentina. Theo kế hoạch, từ ngày 1/11, Argentina sẽ mở cửa biên giới cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn áp đặt một số quy định phòng ngừa dịch bệnh, như tiêm đủ liều vaccine ít nhất 14 ngày trước khi đến và có xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Luanda, Angola, ngày 1/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại châu Phi có thể gặp trở ngại do thiếu ống tiêm, khi châu lục này được tiếp cận với nguồn cung vaccine dồi dào hơn vào năm 2022. Giám đốc WHO khu vực châu Phi – ông Matshidiso Moeti cho biết: “Đầu năm tới, vaccine ngừa COVID-19 sẽ bắt đầu được chuyển nhiều đến châu Phi, nhưng sự khan hiếm ống tiêm sẽ có thể gây gián đoạn tiến trình tiêm phòng”. Ông kêu gọi cần có biện pháp mạnh để nhanh chóng nhằm tăng cường sản xuất ống tiêm.

Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), châu lục này sắp phải đối mặt với “nguy cơ thiếu hụt” khoảng 2,2 tỷ ống tiêm dùng một lần, trong đó có loại ống tiêm tự hủy sử dụng cho tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Đây là loại ống tiêm có khả năng tự hủy sau lần tiêm đầu tiên nên không thể tái sử dụng, thích hợp cho mọi hình thức tiêm chủng.

Tình trạng thiếu hụt này sẽ kéo dài trong ít nhất trong quý I/2022. Nếu không có biện pháp nào được thực thi, chỉ 5 nước châu Phi – gần 10% dân số châu lục – đạt mục tiêu tiêm chủng mà WHO đề ra, bao gồm quần đảo Seychelles, Mauritius, Maroc, Tunisia và Cape Verde. WHO đặt mục tiêu mỗi quốc gia có 40% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, 82 quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi, có nguy cơ không đạt được mục tiêu này do nguồn cung không đủ.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh để phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Sittwe, bang Rakhine, Myanmar, ngày 1/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 26.238 ca bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tới nay tăng lên trên 277.700 người.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu thế đi ngang trong mấy ngày qua. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối, không nước nào có trên 100 ca tử vong/ngày. Dịch bệnh có xu thế xuất hiện đều tại các nước, thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước đây.