COVID-19 tới 6 giờ sáng 13/3: Thế giới xấp xỉ 120 triệu ca bệnh; WHO khuyến cáo tiếp tục dùng vaccine AstraZeneca

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 119.567.334 ca, trong đó có 2.650.043 người tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 96.463.848 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 20.737.688 ca và 89.446 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 13/3, thế giới có tới 105 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 99 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng trở lại.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine.

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 10/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 545.249 ca tử vong trong tổng số 29.985.912 ca nhiễm (59.274 ca mới trong 1 ngày qua). Tiếp đó là Brazil với 275.105 ca tử vong trong tổng số 11.363.380 ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ 3 với tổng số 11.333.484 ca nhiễm, trong đó 158.483 ca tử vong.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới tại một số địa phương của quốc gia Nam Á này đã tăng cao trở lại, đặc biệt là tại một số bang gồm Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại các bang này chiếm tới 85,6% tổng số ca mắc mới trên cả nước. Trước tình hình trên, chính quyền bang Punjab – miền Bắc Ấn Độ – đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23h00′ đêm hôm trước tới 5h00′ sáng hôm sau tại 8 huyện của bang này.

Trong khi đó, chính quyền bang Maharashtra cũng đã quyết định triển khai khoảng 3.000 cảnh sát để giám sát việc thực thi lệnh giới nghiêm và phong tỏa kéo dài một tuần ở thành phố Nagpur, bắt đầu từ ngày 15/3 tới. Trung tâm thương mại và logistics của bang Maharashtra này là thành phố đầu tiên của Ấn Độ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa kể từ khi chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước vào tháng 6/2020.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 11/9/2020. Ảnh; AFP/TTXVN

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới trong ngày 12/3 đã đạt tới mức cao nhất trong 3 tuần trở lại đây, hiện vẫn trên 400 ca trong 4 ngày liên tiếp, khiến nhà chức trách phải gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần. Bên cạnh đó, chính phủ nước này đã quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 1/4 nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể của virus SARS-CoV-2 xâm nhập Hàn Quốc.

Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại khu vực thủ đô Tokyo đang có dấu hiệu tăng trở lại, đặt ra câu hỏi về khả năng dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vào ngày 21/3 theo kế hoạch. Các biện pháp hạn chế như giảm giờ mở cửa của các quán rượu, nhà hàng đã giúp giảm số ca nhiễm mới tại Tokyo khoảng 1/10 so với mức đỉnh 2.520 ca ghi nhận ngày 7/1 vừa qua.

Nhưng số ca nhiễm còn quá xa mục tiêu mà Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đặt ra là số cả nhiễm trung bình trong tuần sau bằng 70% số ca nhiễm trong tuần trước. Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung đang chạy đua với thời gian nhằm kiểm soát số ca nhiễm và đẩy nhanh việc tiêm phòng nhằm chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic từ ngày 23/7 tới.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Khartoum, Sudan ngày 9/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Phi, số ca mắc COVID-19 ở châu lục này đã lên tới 3.996.741 ca, trong khi số ca tử vong lên tới 106.743 ca và 3.578.073 bệnh nhân đã hồi phục. Những nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh về số ca nhiễm có Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Ethiopia. Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), đến nay Nam Phi có tổng cộng 51.015 ca tử vong do COVID-19, và là nước có số ca tử vong cao nhất ở châu lục.

Nhiều nước châu Âu cũng đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch COVID-19. Hungary thông báo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và nhập viện cao nhất trong ngày, trong bối cảnh các bệnh viện nước này đang đứng trước nguy cơ quá tải bởi làn sóng thứ ba của đại dịch. Cụ thể, nước này có thêm 8.312 ca mắc mới COVID-19 và 172 trường hợp tử vong, trong khi số bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện hiện đã là 8.329 người.

Số ca tử vong tại Bulgaria cũng đã vượt 11.000 người sau khi ghi nhận thêm 95 ca tử vong mới. Số ca nhiễm tại nước này đã tăng thêm 3.121 ca lên 272.700 ca. Số bệnh nhân đang nhập viện là 6.604 người – mức cao nhất kể từ ngày 21/12/2020. Theo số liệu mới nhất của trang Our World in Data, Bulgaria có tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) là 4,1%.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên đường phố Rome, Italy, ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/3, Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh mới nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 và Italy sẽ đặt trong tình trạng phong tỏa trên cả nước dịp Lễ Phục sinh (từ ngày 3-5/4).

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3-6/4. Sắc lệnh bổ sung các biện pháp hạn chế đi lại của người dân cũng như các quy tắc nghiêm ngặt hơn trong việc phân định vùng màu theo tỷ lệ lây nhiễm. Khu vực có tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 250 trường hợp/100.000 dân trong một tuần sẽ chuyển sang vùng đỏ, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại vùng đỏ, trường học ở tất cả các cấp và trường đại học đều phải đóng cửa; các cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar sẽ phải đóng cửa; cấm hoạt động đi lại giữa các thành phố, tỉnh, vùng ngoại trừ lý dó công việc, sức khỏe và tình huống cấp thiết.

Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh làn sóng thứ 3 đại dịch COVID-19 tại Italy tiếp diễn phức tạp, số ca mắc mới mỗi ngày không ngừng gia tăng. Ngày 12/3, Italy ghi nhận 26.824 ca mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 3.175.807 trường hợp.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Budapest, Hungary, ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, bất chấp lệnh phong tỏa, Đức vẫn ghi nhận thêm 12.834 ca nhiễm mới, cao hơn khoảng 2.250 ca so với 1 tuần trước. Hồi đầu năm, số ca nhiễm mới tại Đức đã giảm, song dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, và hiện nước này đang ở bắt đầu làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19. Tính đến nay, nước này bắt đầu ghi nhận hơn 2,55 ca nhiễm, trong đó có 73.062 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, do số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang giảm mạnh, Viện Robert Koch cho biết Đức sẽ dỡ bỏ một số khu vực của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ về COVID-19 từ ngày 14/3 tới. Theo đó, quần đảo Balearic, vùng Castile-La Mancha, Valencia và Extremadura của Tây Ban Nha và các vùng Alentejo, Centro, Norte và Azores của Bồ Đào Nha sẽ không còn thuộc danh sách các vùng có nguy cơ về COVID-19 của Đức. Điều này đồng nghĩa với việc những người đến từ các khu vực này sẽ không cần phải cách ly khi đến Đức.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/3, Thủ tướng Italy Mario Draghi khẳng định sau hơn 1 năm bắt đầu tình trạng khẩn cấp về y tế, nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Do đó, chính phủ chuẩn bị siết chặt các hạn chế trên hầu khắp nước này.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Lens, Pháp, ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cũng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban quản lý công viên chủ đề Disneyland Paris – một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất châu Âu, thông báo sẽ không mở cửa lại như kế hoạch đã định vào ngày 2/4. Trong thông báo đăng trên website, Disneyland Paris hy vọng có thể sớm mở cửa trở lại. Những người đã đặt vé có thể thay đổi lịch trình hoặc đề nghị được hoàn tiền.

Liên quan đến những lo ngại vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) gây đông máu, khiến một số nước quyết định dừng tiêm loại vaccine này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng không có lý do để dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết hiện ủy ban cố vấn về vaccine của tổ chức này đang nghiên cứu dữ liệu an toàn, đồng thời nêu rõ không có mối liên quan nào giữa vaccine và vấn đề đông máu. Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris, khẳng định: “AstraZeneca là một loại vaccine hữu hiệu, cũng như các loại vaccine khác đang được sử dụng”.

Theo bà, WHO đang xem xét dữ liệu về các trường hợp tử vong. Cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào dược chứng minh là do vaccine gây ra. Do đó, các nước nên tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca để chủng ngừa COVID-19.