COVID-19 tới 6 giờ sáng 6/3: Thế giới xấp xỉ 2,6 triệu người tử vong; EU ‘thích’ vaccine Nga

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Hartford, Connecticut, Mỹ, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 116.621.058 ca, trong đó có 2.590.260 người tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 92.196.922 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 21.833.876 ca và 89.785 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/3, thế giới có tới 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 98 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng trở lại.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về gói cứu trợ dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 27/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 29.585.601 ca và số ca tử vong cao nhất với 535.324 ca. Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ hai với 11.190.651 ca nhưng nếu tính về số ca tử vong thì Brazil đứng thứ hai với 261.188 ca.

Tại Mỹ, lần đầu tiên trong 5 tháng qua, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày có xu thế giảm. Trước đó, Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất vào ngày 8/1 vừa qua với gần 300.000 ca.

Hiện số ca nhiễm mới hằng ngày ở Mỹ đã trở lại mức như trước dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh, thời điểm người dân gia tăng hoạt động đi lại và tập trung đông người bất chấp cảnh báo – được xem là nguyên nhân khiến virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn. Bên cạnh đó, số ca nhập viện và tử vong hằng ngày do dịch bệnh này cũng giảm.

Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại Huningue, khu vực biên giới Pháp – Đức nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Chính phủ Pháp đang cố gắng tránh áp đặt lệnh phong tỏa thứ ba trên toàn quốc. Theo đó, chính phủ đã ban bố lệnh phong tỏa 2 ngày cuối tuần tại khu vực Pas-de-Calais, miền Nam nước này, do số ca lây nhiễm mới tăng nhanh.

Đây là khu vực thứ ba tại Pháp buộc phải siết chặt kiểm soát phòng dịch. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 8h ngày 6/3 đến 18h ngày 7/3. Trong khi lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 18h vẫn có hiệu lực trên cả nước.

Tại Nga, ngày 5/3, Thị trưởng thủ đô Moskva của Nga, ông Sergei Sobyanin, đã chấm dứt lệnh ở nhà bắt buộc đối với những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh mãn tính do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được cải thiện.

Với quyết định trên, một trong những biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại Moskva đã được dỡ bỏ. Theo Thị trưởng Sobyanin, biện pháp này vốn được áp đặt hồi tháng 9/2020 khi làn sóng dịch bệnh thứ hai bắt đầu xuất hiện, là một bước đi tiếp theo nhằm đưa cuộc sống nơi đây nhanh chóng trở lại bình thường.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Auckland, New Zealand, ngày 28/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng đồng thời lưu ý rằng nhóm độ tuổi này và những người bệnh mãn tính vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Thị trưởng kêu gọi người dân hạn chế đi lại khi mỗi ngày vẫn có từ 700-800 người nhập viện do mắc COVID-19 thể nặng.

Trong ngày 5/3, Moskva ghi nhận 1.757 ca nhiễm mới. Chính quyền thành phố vẫn duy trì lệnh cấm tổ chức các sự kiện đông người và bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Trên toàn nước Nga nói chung, làn sóng dịch bệnh thứ hai đã giảm, song nước này vẫn ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày và đang nỗ lực khuyến khích người dân đi tiêm phòng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Du lịch Cyprus Savvas Perdios cho biết từ ngày 1/5 tới, nước này sẽ mở cửa cho du khách Anh đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hãng thông tấn Cyprus dẫn lời Bộ trưởng Perdios nêu rõ: “Chúng tôi đã thông báo với Chính phủ Anh rằng từ ngày 1/5, chúng tôi sẽ tạo thuận lợi cho công dân Anh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh mà không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cũng như không cần phải cách ly”.

Lễ tang của cụ ông Tom Moore tại Bedford, miền Trung xứ England, ngày 27/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch trên, công dân Anh đã tiêm mũi vaccine thứ hai vào thời điểm ít nhất là 7 ngày trước khi bay sang Cyprus sẽ được nhập cảnh vào nước này, nhưng có thể sẽ bị xét nghiệm ngẫu nhiên tại các sân bay. Ngoài ra, công dân Anh cũng sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch của Cyprus như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

Cyprus đưa ra thông báo trên sau khi tháng trước, nước này và Israel đã ký một thỏa thuận cho phép công dân hai nước đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh mà không bị áp dụng biện pháp kiểm dịch khi các chuyến bay chở khách được nối lại hoạt động.

Trong khi đó, cùng ngày, cảnh sát thủ đô Paris của Pháp cảnh báo việc tiêu thụ rượu sẽ bị cấm trên khắp khu vực rộng lớn ở thủ đô vào cuối tuần này. Từ tháng trước, giới chức thành phố đã cấm uống rượu ngoài trời ở một số địa điểm nổi tiếng trong thành phố trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, việc uống rượu hiện nay cũng sẽ bị cấm ở hơn 10 con phố và quảng trường khác cũng như ở bên bờ sông Seine, nơi hàng trăm người đổ đến hồi cuối tuần trước để thưởng thức thời tiết mùa Xuân.

Cảnh sát cũng sẽ ra lệnh giải tán những khu vực, nơi các quy định giãn cách xã hội không được tuân thủ. Các lệnh cấm sẽ có hiệu lực ít nhất trong những ngày cuối tuần của 3 tuần tới sau khi giới chức quyết định không áp đặt lệnh phong tỏa mới tại vùng Paris bất chấp có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh hơn tại đây.

Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong lớp học tại Johannesburg, Nam Phi ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu lục này cho biết 21 nước ở châu Phi ghi nhận tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao hơn so với tỷ lệ trung bình 2,2% trên toàn cầu. Trong đó, 5 nước có tỷ lệ tử vong cao nhất do COVID-19 gồm Sudan 6,2%, Ai Cập 5,9%, Mali và Liberia mỗi nước 4,2%, Zimbabwe 4,1%.

Tính đến sáng 5/3, số ca mắc COVID-19 ở châu Phi đã lên tới 3.937.028 ca, trong đó có 105.001 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide đã quyết định gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận thêm 2 tuần, tức đến ngày 21/3 tới, do tình hình dịch COVID-19 ở khu vực này chưa cải thiện như kỳ vọng. Đây là lần thứ hai liên tiếp tình trạng khẩn cấp được gia hạn ở khu vực này.

Theo Thủ tướng Suga, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là việc làm cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Ông nhấn mạnh nếu có sự hợp tác của người dân, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ giúp giảm đáng kể số ca mắc mới và giúp khống chế dịch bệnh.

Tại Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Seoul thông báo sẽ tăng cường biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn các vụ lây nhiễm tập thể trong nhóm lao động người nước ngoài.

Thành phố Seoul cho biết nhiều người nước ngoài đang trốn tránh xét nghiệm do lo ngại sẽ gặp những rắc rối trong sinh hoạt, làm ăn hay bị phát hiện việc họ sinh sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Do đó, chính quyền thành phố đã quyết định sẽ miễn phí tiền xét nghiệm, hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và chi phí điều trị khi lao động người nước ngoài mắc COVID-19, miễn trừ nghĩa vụ khai báo đối với người cư trú bất hợp pháp. Các nội dung này sẽ được thông báo bằng 13 thứ tiếng.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/2/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Liên quan tới vaccine và chương trình tiêm chủng, Hàn Quốc đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer Inc. trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được Hàn Quốc cấp phép, sau vaccine của hãng AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford sản xuất. Theo thỏa thuận giữa Pfizer và Hàn Quốc, lô vaccine của Pfizer sẽ được vận chuyển tới Hàn Quốc trong tháng 3 này. Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sẽ nhóm họp để quyết định có đưa nhóm người trẻ vào diện tiêm vaccine Pfizer hay không.